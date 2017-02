8 Apps de estilo masculino

Si no te sentís muy seguro de lo que te vas a poner o si esa camisa combina con ese tipo de pantalón especial, no te preocupés más tras una larga búsqueda de aplicaciones el portal web GQ te presenta nuevas aliadas que te ayudarán a vestir para cualquier ocasión y sin temor. La revista, especialziada en temáticas para caballeros hizo su selección de las mejores app para que valores cuál te gusta más y la bajés. Ya no vas a poder tener excusas para elegir las prendas adecuadas.

1 SuitYourself

Con esta aplicación podrás crear looks inspirándote en personajes recordados por su gran estilo, además de encontrar sugerencias del equipo de Mr. Porter sobre cómo vestir adecuadamente conforme a la ocasión.



2 Cool Guy

Esta aplicación será tu arma infalible. Solo basta con que subas fotos de tus prendas favoritas a la plataforma para luego probar o combinar distintos elementos que te podrán ayudar a encontrar el look ideal para cualquier ocasión. También podrás encontrar ofertas de marcas y recomendaciones sobre cómo vestir.



3 TieRight

Hacer el nudo de una corbata muchas veces puede resultar un verdadero martirio. Si quieres facilitarte la vida, o bien, conocer distintos tipos de nudo, entonces esta app es la que estabas buscando.



4 Mr. Porter

Esta app gratuita permite a los usuarios comprar desde su celular prendas de cualquiera de las 170 marcas exclusivas que esta tienda ofrece, además de que te mantendrá actualizado con información editorial y guías de estilo



5 Tie Break

Esta app es ideal para todo hombre que goza del buen vestir, ya que cuenta con imágenes, texturas y un tutorial de corbatas, que tu corbata combine perfectamente con tu camisa.



6 Style.com

Los mejores looks y las últimas tendencias de Nueva York, Milán y París son recopiladas en esta aplicación. Un básico para todos los amantes del estilo y la moda.



7 Valet

Esta aplicación está totalmente enfocada al mundo de la moda masculina. Aquí encontrarás noticias de estilo, moda, cultura y hasta recomendaciones a seguir al momento de que vayas con un sastre.



8 Stylish Man

En esta plataforma encontrarás prendas categorizadas por estación del año, colores y tipo. Podrás crear tus propios outfits y compartirlos en tus redes sociales.