Gimnasio “on line”, una maravilla para el hombre actual

Cansado de pagar la mensualidad del gimnasio y solo asistís las primeras dos semanas, porque siempre existe un contratiempo que te dificulta la asistencia. En la actualidad esas son solo excusas porque desde el año 2014 unos emprendedores españoles crearon una plataforma virtual que te permite hacer una rutina de gimnasio, desde tu casa o en el lugar que desees. Para hacer ejercicio solo necesitas conexión a Internet y ganas.

Gymoxion es el nombre del primer gimnasio online que ofrece la posibilidad de asistir a sesiones de fitness en directo sin importar el lugar donde te encuentres. “El objetivo es dar la oportunidad de hacer deporte sin necesidad de tener que desplazarte”, asegura Abdalah Al Bourji Nieto, CEO de Gymoxion.

Este portal emite clases en directo de pilates, yoga y dance fitness impartidas a través de internet por monitores altamente calificados que irán asesorando y respondiendo las dudas que surjan a través del blog de Gymoxion.

Durante las sesiones, los usuarios pueden ver un listado de todos los usuarios que están asistiendo a la clase para que no se sientan solos. También podrán hablar con ellos y compartir la experiencia gracias a un servicio de chat disponible en la web. La plataforma también cuenta con una “red social” para que los usuarios creen su perfil con el que enviarse mensajes o subir fotos. Además, Gymoxion te da la oportunidad de crear grupos de amigos de hasta 3 personas con los que puedes conectar la webcam y disfrutar juntos de sesiones en directo.

“Esta idea surgió como una forma de potenciar las relaciones personales entre los usuarios para que puedan comentar las clases y ejercicios como si fuera en un gimnasio de verdad pero sin moverse de casa”, nos explica el impulsor de esta plataforma. “No somos una página de videos, no queremos que nuestros usuarios se ciñan a repetir los pasos que les indica el monitor, queremos crear una experiencia interactiva”, añade Al Bourji.

Asistir a una clase es muy fácil: entras en el horario publicado en la web, elige la clase y el horario que más te guste y se adecue a tu agenda y ¡apúntate! Si aún no estás registrado como usuario hazlo en pocos minutos, solo tendrás que rellenar tus datos y un alias con el que serás conocido en las en la plataforma.

Estas clases online van dirigidas a aquellos que por su ritmo de vida no pueden asistir a un gimnasio convencional, a quienes no pueden permitirse pagar una cuota mensual o a quienes por situación geográfica no disponen de un centro deportivo cerca. Además, el portal incluye las modalidades de tonificación y boxeo aeróbico.

Gymoxion es accesible desde un ordenador, una tablet, el móvil u otros dispositivos y ya tiene usuarios en España, México, Colombia, Argentina, Inglaterra, Bélgica y Rusia, entre otros. Tampoco necesitas material deportivo específico, ya que las clases están pensadas para hacer con cosas que solemos tener en casa.