¿Tenés un estilo arriesgado?

Los estampados en todas sus presentaciones siguen cautivando en las pasarelas internacionales y la tendencia en Nicaragua también se mantiene.

Uno de los diseñadores que más ha puesto sobre las pasarelas, sinnúmero de prints, es Harry Garay.

El diseñador creó piezas cómodas, básicas y juveniles ideales para la temporada de calor que pronto golpea el país y con él, el famoso verano: playa, sol y arena.

"Cuando me inspiro en la línea del hombre tomo en cuenta la necesidad de verse bien, jugando muy exactamente con la actualidad y las tendencias que estén presentes con el toque mágico que le impregno para que se haga súper exclusivo. A veces me pongo a pensar también en la versatilidad que puede tener el joven moderno de hoy en día", cuenta Garay, quien también realiza alta costura para mujeres.

"Mi estilo lo marcó como polémico y arriesgado", cuenta el diseñador.

"Me gustan los retos y los desafíos voy más allá de un simple outfit. Me encanta hacer las cosas diferentes y con mi toque mágico que siempre les doy. Aprendí sintiendo la comodidad de verse bien y de experimentar por lo nuevo y exquisito", indica.

Recomendaciones

Estampados hay para todos los gustos, algunos más llamativos y otros sobrios como los cuadros. Te damos algunos tips que páginas especializadas en moda, y Garay recomiendan.

1- No usés más de una prenda con figuras geométricas a la vez, de lo contrario en vez de ir con estilo parecerá que estás disfrazado.

2- No mezclés las figuras. Lo ideal es seguir el tip anterior, pero si querés estampado en todo tu look no usés rombos con cuadros o círculos.

3- Los estampados pueden ayudarte a ocultar el sobrepeso, pero siempre y cuando los usés en la zona que querás resaltar.

4- Definí el tipo de figura geométrica de acuerdo a tu estilo. Los cuadros son elegantes, las líneas sobrias y las figuras curvas divertidas.

CRÉDITOS

Modelo: Mario Tijerino, de Haut Model.

Fotos: Óscar Sánchez

Vestuario: Harry Garay

Estilismo: Nava salon.