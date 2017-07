Por lo general, los hombres solemos tener diferentes artículos en nuestro escritorio o mesa de trabajo, y no siempre colocamos los objetos que de verdad deberíamos tener, que nos permitan ser más eficientes y nos ayuden a superar el estrés del día a día.

Y si querés saber cómo mejorar la productividad en tu día a día, te dejo las siguientes 8 cosas que deberías tener:

Snacks saludables

Por lo general, nos suele dar un poco de hambre a partir a las 10:00 a.m. y a las 4:00 p.m., y aunque lo correcto debería ser alimentarnos bien, o comer 5 veces por día en porciones pequeñas, no todos tenemos ese hábito, así que lo mejor que podes hacer es tener un poco de semillas tostadas para picar y no pecar.

Audífonos

La concentración es muy importante y a veces compartimos espacios en los que entran y salen muchas personas o simplemente nuestro equipo de trabajo es muy alegre y bullicioso, y no digo que está mal, pero en algún momento del día debemos concentrarnos y dedicarnos a la tarea del día.

Un chaqueta

Un buen beneficio en una oficina de trabajo es contar con aire acondicionado, con este calor de Managua es lo mejor que te puede pasar en tu vida laboral, pero a veces algunos espacios se lo toman muy a pecho y le bajan la temperatura como para convertir la oficina en un iglú. En casos así, lo mejor es tener a mano un chaqueta de un color sobrio, nada estrambótico, de esta manera te permitirá estar en una reunión sin importar que te hayás puesto para la oficina ese día, vos sabes… Para no parecer una persona sin sentido de la combinación de los colores.

Pañuelos desechables y gel antibacterial

Antes de que digás que los pañuelos desechables no son para hombres, debo informarte que antes se solían usar pañuelos de tela que podían conbinarse con los trajes para lucir “trendy”, sin embargo, con el tiempo se crearon estos pañuelos desechables que nos libran de estar lavando o comprando varios de diferentes colores y estampados.

El gel antibacterial es importante porque la higiene ante todo, nunca se sabe cuándo podés tener algún virus en tus manos.

Botella con agua

El agua es fundamental en la oficina, mantenernos hidratos nos permite ser más eficientes, así que tener una botella que tenga una medida exacta como medio o 1Lt es importante, porque así podemos llevar el control de la cantidad de agua que tomamos al día. Recordá, generalmente 8 vasos de agua al día.

Kit de primeros auxilios

¿Te ha dado algún malestar estomacal? ¿Alguna cortadura leve? O ¿Un golpe fuerte? Bueno… Por esa razón es importante un kit de primeros auxilios, nunca sabés cuándo puede ocurrirte algo a vos o un compañero de trabajo y correr a buscar algo en ese momento no debería ser una opción.

Desodorante y perfume

Seguro te ha pasado alguna vez en la vida… Salís de tu casa con mucha prisa para tratar de no llegar tarde a alguna reunión o punto de encuentro y en el camino recordás no haberte colocado desodorante, o por la misma prisa llegás un poco nervioso y sudoroso con un olorcito peculiar, un poco de perfume o colonia no te caería nada mal.

Un cargador

Por supuesto, no podíamos dejar a un lado lo importante que es tener nuestro celular cargado y un power bank por cualquier emergencia en la que no contemos con conexión para nuestro cargador. Los hay en diferentes tamaños, estilos, colores, cantidad de carga; yo te sugiero siempre un color sobrio como gris o negro, para no perder ese look profesional.

