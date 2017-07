Retomar la cultura e incluirla en disciplinas artísticas como la moda es fundamental para Jarvin Arce, creador de la marca Carretanagua Ink, quien recientemente realizó una serie de camisetas donde las estampas eran alusivas a tradiciones nicaragüenses como “La gigantona” y “El enano cabezón”.

Arce cuenta que la realización de estas camisetas conlleva una serie de técnicas. Es todo un proceso, no obstante, lo que predomina es la técnica del grabado y por último la serigrafía.

La camiseta es un elemento básico que toda persona debe tener en su armario y, aunque es una pieza casual, perfectamente se puede convertir en un look semicasual e incluso formal si lo combinamos con un saco, por ejemplo.

Son piezas que sirven para los días libres, fines de semana, para ir a la universidad y otras ocasiones.

Arce, originario de Managua, contó que el proyecto nació el año pasado, mientras tomaba clases de grabado con el maestro Mario Madrigal. “Ahí me di cuenta que grabar era distinto a hacer un dibujo o una escultura, que era lo que tradicionalmente yo conocía como arte. No hay mucha gente que le guste el grabado y a mí me empezó a apasionar demasiado”.

Aprendizaje

Jarvin Arce estudió Mercadeo y Publicidad, así como Bellas Artes en el Palacio Nacional de la Cultura y Grabado en los talleres gráficos Glifos y La Sirena. Se puede ver más de su trabajo en las redes sociales como Carretanagua Ink.