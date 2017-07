¿Te ha pasado que recibís un halago y simplemente no sabés qué contestar? Por algunas actitudes que están posicionadas en nuestra sociedad, generalmente el hombre no recibe halagos, como si el género masculino no los mereciera. Cuando una mujer se nos acerca y nos hace un cumplido, podemos hasta sentirnos extraños.

El mejor momento que podría igualar la sensación que producen los halagos en los hombres, es el día de tu cumpleaños, cuando te están cantando las mañanitas. Simplemente no sabés qué hacer.

En ese caso vamos a hablar de lo que deberías decir para contestar honestamente un halago y lo que no deberías hacer.

Para empezar, lo que nunca deberías hacer es contestar el halago con el mismo halago, esto porque simplemente no es honesto, y a nadie le gusta relacionarse con personas deshonestas.

Con esto me refiero a que si te dicen: “Hola, que delgado estás”, no podés contestar con el típico “Gracias, vos también estás delgada. ¿Estás haciendo dieta?”, porque te podés encontrar en la situación donde la persona responda que no está haciendo dieta y que en realidad ha subido de peso.

Por otro lado, tenés que aprender a escuchar el halago, porque no es lo mismo que te digan que has mejorado tu personalidad, a que te digan que están bonitos tus zapatos.

Una vez que identificás el halago, lo que debés hacer es reconocerlo y agradecerlo. Por ejemplo, si te dijeran “He notado que has cambiado tu actitud en el trabajo, felicidades” Lo reconocés diciendo: “Muchas gracias, la verdad que he intentado cambiar algunas cosas y mejorar en mis relaciones laborales”, y terminás la frase agradeciendo: “te agradezco por haberlo notado”, de esta forma cerrás ese capítulo.

O en caso que fuera un halago hacia alguna prenda que andés usando, la mejor forma de abordar esa situación es así: “Qué bonita tu camisa, se te ve bien”. Luego deberías contestar reconociéndolo: “La verdad a mí también me gusta mucho y me hace sentir bien, además, creo que combina bien con estos zapatos”. Luego terminás: “Te agradezco por notarlo”.

Resulta que los nicaragüenses tenemos la costumbre de contestar a los halagos sobre prendas, zapatos o accesorios con un “Gracias, a la orden”, cuando estamos conscientes que no los prestaríamos o esa persona nunca los pediría prestados. Por lo tanto, nuestra respuesta queda como deshonesta o como si no le dimos importancia al comentario de la otra persona.

Así que recordá: la mejor forma de responder a un halago es escuchando bien lo que te dicen, reconocerlo, agradecer el cumplido y nunca agradecer con otro similar.

Si querés leer más sobre estos temas, podés visitar www.trendymensblog.com y si querés ponerte en contacto conmigo para cualquier consulta o asesoría, podés escribirme a info@trendymensblog.com.