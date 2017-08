La revista Men’s Health publicó un estudio del Journal of Sexual Medicine, en donde claramente sugiere que tener relaciones sexuales con más frecuencia puede hacerte un hombre más sano.

En el estudio, los investigadores preguntaron a 2 mil 267 personas sobre la frecuencia con que tuvieron relaciones sexuales, y luego tomaron muestras de sangre para hacer algunas pruebas. Encontraron que aquellos que reportaron tener relaciones sexuales con menos frecuencia -menos de una vez al mes- tuvieron niveles significativamente más altos de un producto químico llamado homocisteína, que aquellos que reportaron tener relaciones sexuales dos o más veces a la semana.

Eso es importante, ya que altos niveles del aminoácido homocisteína, se han relacionado con un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiacas, posiblemente debido al daño que inflige a los vasos sanguíneos. El producto químico parece promover la formación de placa grasa en las arterias y aumentar la coagulación de la sangre, lo que puede ponerte en riesgo de un ataque al corazón.

Curiosamente, los investigadores no encontraron este vínculo en las mujeres. No están seguros de por qué, pero teorizan que puede ser porque la estimulación sexual en las mujeres no es tan dependiente de un flujo sanguíneo saludable como lo es en los hombres, que lo necesitan para obtener y mantener una erección.

Ahora bien, como se trata de un estudio observacional, no puede demostrar definitivamente que fue el sexo frecuente lo que provocó una reducción de los niveles de homocisteína. Podría ser que los individuos con bajos niveles de homocisteína simplemente tuvieron menos sexo debido a problemas con su erección en el primer lugar.

Aunque los científicos aún no pueden demostrar causa y efecto, ciertamente no hay ningún inconveniente en tener más sexo.