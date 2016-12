Ondas de fiesta para esta Navidad

¿Ya sabés cómo te vas a peinar para esta Navidad?, si tu respuesta es que no tenés ni idea sobre ello, no te preocupés, la estilista profesional Jackeline Álvarez nos propone lucir nuestro cabello con ondas para estas fiestas decembrinas. La experta expresa que las ondas son un estilo romántico de peinado en nuestro cabello que no pasa de moda, además que es una opción que les permite a las mujeres salir de la monotonía de las melenas lisas. Como tip, las ondas dan volumen y a la vez, son muy versátiles.

¿Cómo lograrlas?

Para que las mujeres no se estresen y puedan realizarse su peinado con ondas desde la comodidad de su hogar, Álvarez aconseja armarse de una buena plancha para cabello, que esta sea eficiente en cuanto a la temperatura, buscar un peine fino, alistar unas trabas para ir segmentando el cabello y empezar la tarea frente a un espejo, en caso de no contar con la ayuda de una mano extra. De entrada, la experta nos dice que las ondas naturales se logran con una plancha si se cuenta con menor tiempo, o bien, hay quienes prefieren entrabarse el pelo desde una noche antes.

Una vez que las ondas estén en su punto, Álvarez recomienda llevar la melena completamente suelta y realizar una raya a un lado, esto para que el cabello tenga movimiento. Lucir unas ondas muy marcadas se consigue cuando se entraba todo el cabello, es decir cuando mechón por mechón se va envolviendo el pelo en forma de una onda, sellando lo elaborado con trabas, los resultados se dejan ver al siguiente día, cuando tras más de 6 horas, el pelo habrá tomado forma con sus ondas. Para un mayor cuidado y duración, la experta recomienda rociar el peinado con laca, y no exponerse al viento.

Las ondas ligeras y deshechas quedan geniales con la plancha alisadora, en este tipo de opción es posible recogerse el cabello o no. Probá coger y estirar varias mechas con ayuda de la plancha, acto seguido, aplicá un poco de laca y enrollalo con tu dedo índice, y así de fácil tu pelo estará listo. Este look es recomendado para mujeres de hasta los 50 años de edad. Hace lucir un estilo dinámico, alegre y desenfadado.

Medias melenas

Si no contás con un cabello largo, no importa, la experta señala que podés darle una forma con mucha personalidad a tu cabello. Para ello, te podés valer del secador y el cepillo redondo para trabajar las puntas. Probá ondularlas hacia afuera en una onda muy marcada y luego intentá despeinarlas con tus propios dedos, el resultado será muy juvenil y natural, especialmente si tu corte tiene una línea desestructurada.

Consejos

Uno de los consejos que brinda la estilista es que al lucirse ondas, como complemento chic, la mujer debe llevar pintada su boca con un labial intenso, bien puede ser un rojo sangre o tonalidades oscuras, claro está, dependiendo del atuendo de la noche. Asimismo, es vital utilizar siempre en nuestras melenas, cremas para peinar que ayuden a hidratar y que le otorgen movimiento a nuestro pelo. Y para que el cabello luzca radiante y libre de frizz, es necesario lavarlo con agua tibia, haciendo el último enjuague con agua al ambiente.