Tips para cuidar el maquillaje en las mejores condiciones

Porque la cosmética también es una inversión y no es justo desperdiciar los productos que nos costaron una considerable cantidad de dinero, aquí te compartimos los mejores tips para que cuidés tu maquillaje. Evitar que el maquillaje se eche a perder o que bacterias indeseadas se posesionen de él, debe ser tu misión como usuaria de la cosmetología. Prestá atención a las recomendaciones del sitio Dice la Clan.

No prestés tu maquillaje

No compartás tu maquillaje, y por favor, tampoco pidás prestado. El maquillaje debe ser cien por ciento personal. Si lo prestás podés adquirir infecciones, una bacteria puede ser inofensiva para tu mejor amiga y producir una gran infección en vos. Si te maquillan en algún lugar, procurá que usen brochas limpias y fijate que el maquillaje se aplique con ellas y no le metan lo dedos o que el labial no lo pongan directamente de la barra.

Respetá la caducidad

Todos los cosméticos tienen fecha de caducidad, generalmente duran cierta cantidad de meses desde que se abren. Cuando caducan, lo correcto es reemplazarlos por unos nuevos. La máscara de pestañas es lo que menos dura, entre 3 y 6 meses y considerando que se aplican tan cerca de los ojos es mejor que la cambiés pasado su período.

Evitar la humedad

No elijás lugares húmedos para guardar tu maquillaje. Muchas lo dejan en el baño y la verdad es que este lugar es demasiado húmedo. Buscá un espacio seco y con buena circulación de aire para que el maquillaje esté mejor cuidado.

Cerrá bien los cosméticos

Asegurate de que tus cosméticos queden bien cerrados. Desde la máscara de pestañas, que se contamina fácilmente, hasta los labiales; así vas a prevenir que se sequen, se oxiden o incluso, que se evaporen.

Además, será más difícil que le entren bacterias, que son riesgosas para tu salud.

Mantené la higiene

Lavá tu cosmetiquero al menos una vez al mes. Además lavá tus manos antes y después de aplicarte el maquillaje. Las brochas también tenés que lavarlas mínimo una vez al mes. Si no lo hacés, las bacterias proliferan y al adherir los productos sobre tu piel pueden ser perjudiciales.