Ashley Gadea, apasionada por el diseño

A Ashley Gadea siempre le había gustado la decoración, los espacios y la arquitectura, pero fue en una visita a la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología donde se enamoró del diseño y decidió dedicarse profesionalmente a ello. Para esta joven capitalina el diseño de interiores es hacer la vida de los usuarios más cómoda. La inspiración, una energía que está en todas partes.

Aunque en Nicaragua esta ocupación es poco reconocida, Gadea admite que el auge está creciendo, “las empresas ya no solo compiten por el producto que ofrecen sino que se preocupan porque se vea atractivo el lugar donde lo ofrecen, que llame la atención, como es el caso de restaurantes, tiendas, oficinas”, sostiene Gadea.

Actualmente Ashley trabaja junto a su socio en el estudio ADiseño interiores, una empresa que crea y remodela espacios para hacerlos confortables, funcionales, estéticos, simbólicos y representativos.

¿Cómo descubriste tu vocación?

Cuando estaba en el último año del colegio fuimos a visitar universidades en la cual estaba una que ofrecía la carrera de diseño interior y me llamó la atención, despertó algo que llevaba dentro de mí, ya que desde niña estaba involucrada en el ambiente del diseño y la arquitectura, con mi madre siempre veía los programas y revistas de diseños y remodelaciones y mi padre es arquitecto y muchas veces lo acompañábamos cuando supervisaba alguna construcción.

¿Qué es el diseño para vos?

Para mí el diseño interior es hacer la vida de los usuarios más confortable y atractivo teniendo en cuenta la ergonomía, la psicología del color, la función, las texturas, los ambientes, etc, por medio de las sensaciones y vivencias que transmiten los espacios a las personas, el diseño se encuentra presente en todo nuestro alrededor, desde la naturaleza misma hasta lo creado por el ser humano.

¿Cuáles son tus herramientas inseparables de trabajo?

Aparte de las habilidades y conocimientos que se deben tener en la profesión, las herramientas que más utilizo son: una cámara para tomar fotos al proyecto antes de diseñar y así tener las imágenes presentes y ver los detalles que se escaparon de vista estando en el sitio, cinta métrica, para levantamientos o tomar medidas de lo que se necesite, lápiz y papel para escribir ideas, dibujar bocetos, conceptualizar, etcétera, y la laptop donde se trabajan las ideas en programas de modelados 3D para hacer los gráficos, renders, presentaciones, planos y lo que sea necesario para mostrárselos al cliente y así tenga una visión más clara de la propuesta de diseño.

¿Cuál es el lugar más sorprendente donde has encontrado la inspiración?

Para mí la inspiración es una energía que está en todas partes. La encuentro en la naturaleza, en lugares con vistas bonitas, en los mismos proyectos de los clientes y en la oficina donde se desarrollan las ideas.

Tu material, color y forma favorita en el diseño, es…

Materiales naturales como el concreto rústico o microcemento pulido y la madera, respecto al color, el blanco es mi favorito, me encanta que sea neutro y puro para iluminar los ambientes y combinarlo con diversas texturas y materiales en cuanto a formas, soy más de líneas rectas y estilizadas.

¿Qué hacés cuando no diseñás?

Veo fotos en Pinterest o Instagram de cosas que me inspiran, ya sean diseños, arquitectura, interiores y lugares en todas partes del mundo, escuchar música, cocinar comida vegetariana, actualizar las páginas de ADiseño en las redes sociales y jugar tenis.

El diseño de interiores es una carrera poco demandada, sin embargo, has alcanzado posicionar tu empresa, ¿pensaste en algún momento cambiar de rumbo y dedicarte a otra profesión?

No me imagino haciendo otra cosa que lo que me apasiona, que es diseñar, yo lo veo desde un punto de vista optimista, en otros países existe mucha demanda por el interiorismo, en Nicaragua está empezando a tomar fuerza lentamente, las personas ya no solo compiten por el producto que ofrecen, también se preocupan porque se vea atractivo el lugar donde lo ofrecen, que llame la atención, como es el caso de restaurantes, tiendas, oficinas, etc.

¿Qué tendencias veremos este año en el diseño?

En cuanto al color es el verde según la paleta pantone y acentos en colores metálicos, maderas oscuras, materiales cálidos en suelos y paredes con un acabado mate más natural, papeles de paredes artísticos, muebles de estilo vintage actualizados con texturas y materiales contemporáneos, detalles boho y rústicos, es decir, más inclinación hacia lo natural.

¿Qué proyectos tenés este 2017?

Desarrollar más mis estudios y conocimientos sobre interiorismo, visitar ferias internacionales de diseño y aplicar esas tendencias en nuevos proyectos que vienen este año.