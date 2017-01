Lupita Cornejo, una mujer de retos

Lupita Cornejo es una mujer que irradia positivismo y contagia con su sonrisa. Es ciento por ciento nicaragüense, aunque sus facciones no lo evidencien tanto, se muestra orgullosa de sus raíces.

Se define como una mujer creativa, emprendedora, amante de los retos, pues asegura que a través de ellos ha logrado todo lo que se ha propuesto.

“Soy leal, libre, con principios y valores fundamentales para obtener el éxito, próspera y sobre todo feliz, porque vivo en paz y en armonía”, compartió.

Los últimos 26 años de su vida los ha transcurrido entre Costa Rica, Honduras, Estados Unidos y México, hasta finalmente tomar la decisión de volver a su terruño, donde está empezando a desarrollar diversos proyectos que aportarán al desarrollo de la niñez y la juventud. Asimismo, también brinda charlas de crecimiento personal y es instructora de Kundalini yoga.

¿Cómo fue su vida en los diversos países en los que ha vivido?

En Costa Rica, en mis tiempos de prepa, trabajaba como modelo en una agencia, después viví 8 meses en Tegucigalpa, Honduras, donde me contrató una marca de ropa de mezclilla para ser su imagen. En California hice trabajos en el campo de la actuación y del modelaje. Y en los últimos 20 años radiqué en Monterrey, Nuevo León, donde estudié Ciencias de la Comunicación.

Por 20 años tuve una agencia de talentos, actores y actrices, suministraba recursos humanos a las diversas empresas, sobre todo a los corporativos con presencia en Monterrey. Fui jefa de reparto de películas y documentales también.

¿Estos trabajos le permitieron estar en contacto con la farándula mexicana?

Estuve actuando los primeros seis años en Monterrey, sobre todo en mi época de estudiante, y llegué a trabajar con grandes personalidades como Rebeca Jones y Carmen Salinas. Asimismo, Arath De la Torre estuvo en una película donde yo era jefa de reparto. También trabajé con algunos grupos musicales como el grupo Pesado, Alicia Villarreal, AB Quintanilla en su época, entre otras cosas.

¿Cómo logró abrirse paso en ese país que ha sido definido como México para los mexicanos?

Está ese dicho de que es para los mexicanos, pero yo digo que para mí también. Siempre dije que era para mí y así fue y seguirá siendo porque me nacionalicé. Además me traje dos tesoros muy grandes que son mis hijos, nacidos en Monterrey, uno tiene 14 años y el otro 10.

Cuando uno llega a otro país la única forma para salir adelante es a través de su trabajo y de su profesionalismo, con ciento por ciento calidad.

Debemos ser faro y no foco en la vida, porque la luz de un faro indica directamente solo el objetivo.

¿Por qué decidió estudiar Ciencias de la Comunicación?

Porque mi concepto del periodismo es que está para mostrar la noticia basada en la realidad de forma veraz, congruente, a través de las imágenes y una redacción de los sucesos transcendentales del mundo, del universo, llegando al público de manera positiva con responsabilidad, siendo neutral, conciso y preciso.

¿Qué significa la belleza para usted?

La belleza para mí significa ser pleno en tu vivir, en otras palabras, es llevar un estilo de vida integral, ser bello implica que seas un ser en equilibrio, que vivas en balance, ya que puedes tener una belleza física, pero si no la alimentas de aspectos básicos como la oración, la devoción, meditación, estará vacía y tu proyección de irradiar será nula, el significado de belleza es tener disciplina y reconocerte a ti misma como ser, requieres de algunos aspectos como hábitos, comprensión, generosidad, humildad, compasión, misericordia para ser parte de la belleza que nos ofrece Dios, la madre naturaleza y el mundo que nos rodea la idea de ser bellos es ser confiables, honestos, transparentes y claros como el agua, el ser mensajeros del amor divino eso también significa la belleza para mí.

¿Se considera una mujer emprendedora?

Sí, porque emprender me permite trabajar en lo que me atrae y empodera a la vez. Es prender la luz interna, ser un faro y enfocar mis ideas, la creatividad, emociones y sentimientos en una sola dirección: El ser feliz es lo que me plasmo cada día de mi vida, ser agradecida, crecer, elevarme y desafiar los tiempos, salir adelante de manera positiva, proactiva y estar en el éxito profesional y la prosperidad, esto es considerarme una mujer emprendedora.

¿Qué la motivó regresar a Nicaragua?

Principalmente mi familia, quería que mis hijos conciernen sus raíces, que se relacionaran con su bisabuela, con su abuelita, tíos y primos. Quiero trabajar para aportar mi granito de ser en mi país.