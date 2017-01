Anabell Coiffeur, una estilista de trayectoria

Una buena estilista se caracteriza por mantenerse actualizada de las tendencias de colores, cortes y peinados y esa ha sido una virtud de Anabell Coiffeur, una nica con larga trayectoria y pasión por la belleza femenina en el país.

“Siempre uno tiene que soñar en grande, hace unos años atrás luché por ser reconocida y creo que lo he logrado. Con mucho tesón, esfuerzo, disciplina y pasión, sé que he llegado hasta donde he podido y estoy muy feliz de lo que tengo, pues no he perdido ni la fe, ni esa pasión que me impulsa cada día a ser mejor”, admite Coiffeur.

Su mayor compensación ha sido y es la cara de satisfacción de sus clientas una vez que concluye algún procedimiento de belleza.

En esta entrevista, nos cuenta cómo podemos cuidar el cabello si abusamos de las planchas y el secador, la artista a la que le gustaría cambiarle el look y los proyectos en los que actualmente está trabajando.

¿Cómo inició su carrera?

Inicié mi carrera en la ciudad de León. Desde muy temprana edad me interesé por los estilos de cortes y peinados. Decidí dedicarme a eso y mi primera escuela fue en una academia de Managua, luego fui tomando más experiencia en los salones de Centroamérica e internacional, también donde desarrollé mis habilidades ya que me dieron la oportunidad de trabajar fuera del país, y luego decidí independizarme.

¿Cuál es el corte que le apasiona hacer?

La verdad a mí me emociona los cortes de cabello, me encanta crear y es por eso que no tengo uno en especial, también los clientes ahora tienen herramientas ´para decidir qué corte prefieren. Pero como la pregunta es específica me gusta más el corte degrafilado con navaja y 380 grados.

¿Qué es lo más tedioso de tu trabajo?

Lo más tedioso de mi trabajo, otra pregunta difícil, pues tengo pasión por mi trabajo y cuando lo hacemos de esa manera es difícil que las cosas me molesten. Pero sí la parte administrativa es la que me agota. Por lo demás, lo hago con todas las energías y actitud para garantizar la satisfacción de mis clientes.

¿Cabellos naturales o coloraciones más sofisticadas?

Tengo la capacidad de trabajar con todo tipo de cabello y me siento muy cómoda cuando recibo los halagos de mis clientes por el trabajo realizado, sus caras de satisfacción es mi mayor compensación.

¿Cómo proteger el cabello cuando abusamos de las planchas y el secador?

Igualmente para cuidar de los cabellos maltratados por la plancha y los secadores, es conveniente que se usen tratamientos capilares, protectores térmicos para un mejor cuido, brillo y sedosidad. Y lo más recomendable es visitar a tu estilista para que retire lo maltratado y aplique un buen tratamiento para la hidratación o un corte cicatrizante de puntas con tijeras calientes.

¿De verdad se daña el cabello si nos hacemos una cola con el pelo recién lavado?

Es un hecho que si lavas el cabello y de una vez te lo recoges, estás provocando que no se oxigene bien, tenga mal olor, y que al desenredarlo se rompa la hebra del cabello y se maltrate sin necesidad. Lo ideal es lavar y secar con aire frío para retirar la humedad y de esa manera puedes hacerte la cola.

Alguna artista a la que le gustaría cambiarle el look

A Amanda Miguel me gustaría verla con un look diferente, moderno y más atrevido que combine con su personalidad.

¿Idealizaba profesionalmente lo que ahora está viviendo?

Siempre uno tiene que soñar en grande, hace unos años atrás luché por ser reconocida y creo que lo he logrado. Con mucho tesón, esfuerzo, disciplina y pasión, sé que he llegado hasta donde he podido y estoy muy feliz de lo que tengo, pues no he perdido ni la fe, ni esa pasión que me impulsa cada día ser mejor, mantenerme actualizada en las tendencias de colores, cortes, peinados, manejo de cabello y conocer las líneas que ayudan a hacer el trabajo más prolijo, duradero y exquisito, es lo que te mantiene en pie.

¿En qué proyectos está involucrada actualmente?

Los proyectos en los que estoy ahora están realizados en mi trabajo, es que siempre tengo la participación en los eventos más importantes del país que está basado en el gremio de la belleza como Fashion Week de Nicaragua, Nicaragua Diseña, Fashion Week de Mercedes Benz.

Una mujer esforzada

Anabell Centeno Gutiérrez

Edad: 50 años

Profesión: Estilista

Hobbies: Diseño de jardín, crear e innovar.

