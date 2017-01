Errores de belleza que te suman años

En nuestro afán por querer vernos bellas, muchas veces optamos por seguir tutoriales en línea, guiarnos de revistas de moda o bien, imitar los cambios de imagen que vemos en otras mujeres. Sin embargo, no todas las técnicas de belleza aplican para obtener un look admirable, pues en lugar de resaltar los rasgos y lucir radiantes, hacemos justamente lo contrario: ponernos años encima por cometer algunos errores de belleza que nos envejecen, según expresa Yamir Valle, asesora técnica de maquillaje. La experta dice que para evitar llevarnos sorpresas desagradables en nuestro look, lo mejor es buscar asesoría profesional o darnos a la tarea de leer sobre maquillaje y hacer comparaciones sobre qué es lo más conveniente para nuestra imagen. Tomá nota de las sugerencias de Valle para que no equivocarte en tu ritual de belleza.

Maquillaje intenso

Por fortuna, lo de hoy son las tonalidades nude, la regla es que cuando te maquillés, debés verte natural. Si la textura de la base de make up hace que la piel se vea opaca, te va a añadir algunos años.

Pelo canoso

El cabello con hebras blanquecinas lo hace lucir maltratado y estéticamente, su apariencia le regala unos años de más a la mujer. Cada vez que se note que las raíces están blancas, es porque ya es hora de poner tinte.

Uñas demasiado largas

De acuerdo a esta profesional, si las llevás largas, puntiagudas y de color rojo seguramente te vas a ver mayor. Lo mejor es tenerlas cortas, así les dan un toque más fresco a tus manos y podés llevar cualquier tono.

El mismo corte de pelo

Llevar siempre un mismo corte de cabello y plano, envejece, dice la experta. “Pedí a tu estilista que añada capas a tu look para aligerar tu melena y aportarle un toque cool”, recomienda Valle.

Cejas muy delgadas

Si las depilás muy finas, en lugar de ayudarte vas a parecer una mujer de más edad. Un buen diseño de cejas te va a hacer lucir perfecta. Si tenés cejas ralas de naturaleza, no te olvidés de rellenarlas con los productos adecuados para darles forma y grosor.

No usar perfilador de labios

Con los años, las líneas de expresión empiezan a aparecer y el color de tu barra puede denotar esas líneas para convertir tu maquillaje de labios en un completo desastre. Para evitarlo, utilizá siempre perfilador de labios.

No utilizar exfoliante

El exfoliante es un básico de belleza a cualquier edad; pues impide que las bacterias se acumulen en los poros y se convierta en acné. Exfoliá tu rostro y tu cuerpo al menos dos veces por semana. Además, si utilizás un exfoliante químico vas a reducir las arrugas con su uso constante.

Demasiado eyeliner

Si querés quitarte años de encima, renunciá a las líneas de agua muy agresivas. Los tonos tan fuertes, marcan mucho las arrugas y patas de gallo. Probá con un tono más suave como el carbón o el chocolate a la hora de maquillarte con eyeliner.