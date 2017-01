Shellac: ventajas y cuidados necesarios

Para muchas mujeres cambiar o retomar el esmalte de sus uñas cada semana puede resultar una rutina aburrida, por lo que desde hace algún tiempo los salones de cuidado personal ofrecen el tratamiento de esmaltado permanente, también conocido como shellac, que garantiza que durante dos semanas las uñas tengan una perfecta presentación con un color que brilla y dura como el primer día.

El dermatólogo Luis Alberto Quintanilla sugiere que deben tomarse en consideración algunas recomendaciones antes de decidir usar este método. Aclara que las mujeres que se ponen este tipo de gel “ocasionalmente” no deben de preocuparse, pero aquellas que lo hacen frecuentemente deben ser “conscientes de los riesgos potenciales”.

Por esta razón recomienda usar la manicura semipermanente solo de forma ocasional para disminuir las consecuencias y el trauma físico y químico. Una vez retirado el shellac, hay que permitir que las uñas crezcan y se reparen. En su opinión lo mejor es esperar seis meses. Se debe aplicar protector solar en las manos para minimizar el daño de las luces ultravioletas que se utilizan durante la manicura.

“El shellac se sigue manteniendo como un concepto novedoso de manicura profesional de larga duración, está compuesto por mitad esmalte y mitad gel”, expresa la manicurista Anielka Cortez, quien a la vez agrega que esta técnica ofrece diversas tonalidades, aproximadamente una gama de 36 colores, entre los que las mujeres pueden elegir a su gusto de acuerdo con la temporada. El shellac es una combinación de solventes, monómeros y polímeros, cuyos tres componentes son claves para darle un acabo perfecto a la superficie de las uñas.

Procedimiento

Para la aplicación, la experta coloca la capa base UV Shellac, una fina capa que se seca en 30 segundos bajo la lámpara ultravioleta y que es vital para el sistema Shellac. Después, se aplica la capa de color UV shellac, y al igual que un esmalte tradicional requiere de dos capas. Podés elegir entre francesa, porcelana, rosa, fucsia, coral, rojo intenso, burdeos, morado, azul u otra tonalidad. Tras haber aplicado el color, hay que esperar un minuto de secado entre capa y capa bajo la misma lámpara. Para finalizar, se añade a las uñas una capa de brillo UV shellac, con el mismo procedimiento de secado. Este esmalte transparente sella el color y proporciona ese brillo excepcional y duradero.

Ventajas

La manicurista señala que la principal ventaja del shellac es que dura 14 días en perfectas condiciones con un brillo extremo que es capaz de sobrevivir a cualquier situación, sin estropearse. En los pies, su duración se extiende aproximadamente hasta un mes y medio, por lo que es muy recomendable para la temporada de verano. El color, además de duradero, es resistente, pues soporta pequeños roces y golpes, sin que el esmalte quede marcado.

El “pero”

El shellac no es algo que podás realizar en casa fácilmente, asevera Cortez, ya que se requiere de una lámpara ultravioleta para el secado de las distintas capas. La interesada en realizarse este procedimiento debe informarse antes de las posibles consecuencias que traiga el shellac para sus uñas. La manicurista aclara que después de la eliminación del shellac, las uñas quedan temporalmente débiles, suelen escamarse las puntas, la acetona tiende a resecarlas, y puede manifestarse alergias a través de las uñas inflamando la cutícula. Para retirarlas, la acetona tradicional no es efectiva para quitar el esmalte, por lo que debe utilizarse una acetona pura que hará que el esmalte shellac se escame fácilmente y así no dañe las uñas.

Cuidado

“Si aparece algún tipo de alergia, se recomienda el uso de corticoides tópico y ciertos antialérgicos orales que se pueden administrar”, dice el dermatólogo Quintanilla y sostiene que para mejorar el estado de la uña es importante la ingesta de zinc, el cual se obtiene de verduras, vegetales y frutas, y también en forma de suplemento. Es importante checar que la persona que te haga las uñas, no retire las cutículas, porque esto podría incrementar el riesgo de inflamación e infecciones, además de secar la uña.

