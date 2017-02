El delineado perfecto

Para poder lograr un delineado perfecto tenés que escoger la textura que más te beneficie según tu tipo de piel y el acabado que querrás lograr. Debés saber que existen cuatro tipos de delineadores: el más utilizado es el delineador de lápiz cremoso, es hipoalergénico, elaborado a base de ingredientes naturales, es un producto versátil, el único problema es que si comenzamos a sudar y se difumina adopta un tono azul oscuro haciendo lucir nuestros ojos más profundos y cansados, no es recomendado para pieles grasas y mixtas, pero es un buen delineador para practicar tus primeros trazos.

El siguiente es el delineador rotulador o como la comunidad de la belleza le gusta llamarle delineador plumón, es aquel que hace trazos finos y precisos, su misma presentación hace que la aplicación sea aún más fácil, luego de que practicaste hacer trazos con el delineador de lápiz cremoso podrías probar tu pulso con esta presentación, recuerda que practicar constantemente mejora los resultados.

El delineador líquido hace trazos muy elaborados y exactos dependiendo de la precisión que tengás, la flexibilidad del pincel te brinda un delineado rápido, limpio y una pigmentación glamurosa, recomendado para todo tipo de pieles que le apuestan a un acabado mate de larga duración.

El delineador en gel es un producto de textura oleosa que viene junto con un aplicador que te permite controlar la cantidad de producto a utilizar, este facilita su aplicación de gran manera, puede usarlo cualquier tipo de piel con la condición de que el producto sea de calidad.

Ahora que ya escogiste el delineador perfecto para ti, es hora de comenzar a practicar, hay diferentes maneras para delinearse los ojos, diferentes trucos que unos pueden funcionar y otros que no salen como esperábamos, comienza por dedicar especial atención a la forma de tus ojos, es de vital importancia que te tomés tu tiempo para eso, fijate dónde se forman los pliegues que hacen que tu delineado no quede como te lo esperabas, un tip muy importante es que no estirés la piel de tu ojo al delinearte, tal vez cuando lo hacés se ve bien, pero cuando ya devolvés la piel a su lugar, los trazos suelen quedar algo torcidos, si sos de las chicas que le tiembla la mano, debés buscar un lugar firme donde apoyar tu codo, de preferencia una superficie plana, tomá tu delineador y descansá tu dedo meñique sobre tu mejilla, esto te brindará mayor estabilidad y cometerás menos errores, podés ocupar una tarjeta o plantilla que facilite que el trazo salga más limpio, otra de las recomendaciones, tratá de que cuando estés delineando desde el lagrimal de tu ojo, al centro de la línea de pestañas no sea tan grueso, debés engrosarlo después del centro hasta llegar al final de la línea de las pestañas, si lo dejás muy grueso solo lograrás que tu mirada luzca atrofiada por tanto producto, sumale a esto la máscara de pestañas y tendrás un resultado con ojos muy cargados.