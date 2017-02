Para embellecer los ojos no es suficiente aplicarse delineador y sombra sobre los párpados, y así como las cejas juegan un papel importante para enmarcar la mirada, también las pestañas son primordiales para acentuarla y hacer que nuestros ojos luzcan resplandecientes y naturales. Las pestañas son cada uno de los pelos que hay en los bordes de los párpados para defensa de los ojos, y sucede que en el caso de algunas mujeres, tienen pocas; y es ahí cuando se recomiendan las llamadas extensiones de pestañas permanentes.

Quienes se someten a la técnica de colocación de pestañas permanentes son también aquellas mujeres que quieren olvidarse de estar utilizando el rímel, pues una de las funciones de este truco estético es añadirle volumen a las pestañas. Entonces, si has considerado experimentar con las pestañas permanentes, conviene aclararte algunas dudas que serán resueltas por la estilista profesional y experta en este tratamiento; Gabriela Reyes, propietaria de Gaby Rey Salon & Spa.

Procedimiento

Hay que destacar que tanto mujeres como hombres recurren a esta técnica estética. Este trabajo que dura dos horas y para iniciar la sesión, explica Reyes, la persona se acomoda en el sillón, el experto coloca una lámpara de aumento sobre el rostro para trabajar a detalle las pestañas. Seguidamente, se inicia con el procedimiento que consiste en pegar un pelito como una extensión de cabello (se pega pestaña a pestaña), siendo el más recomendado el pelo de visón, porque es bien negrito y de calidad.

“Las pestañas deben adherirse con un pegamento especial que sea específico para este tipo extensiones. En este caso, el cianoacrilato de etilo no supone ningún problema para los ojos y el mismo está certificado bajo fabricación de la Unión Europea”, manifiesta Reyes. Además, agrega que no entra en el ojo, ya que durante todo el tratamiento los ojos deben estar cerrados. Las pegas de buena calidad son a prueba de agua y no dañan la duración del tratamiento.

El cliente puede escoger entre los diferentes sizes (medidas), las tallas varían desde las pestañas más dramáticas y exóticas hasta las más modestas. “Las numeraciones terminan en 15 y conforme se desciende de medida, las pestañas son menos voluminosas y largas. La talla más estándar es la de 12 milímetros”, refiere la estilista. Por cada ojo, dependiendo de la cantidad de pestañas naturales que tenga la persona, se podrían necesitar entre unos 50 a 100 pelitos aproximadamente, para tupir. El costo estimado para lucir estas pestañas ronda entre unos 35 a 50 dólares.

Cuidados

El día que la persona se coloque sus pestañas, no debe lavarse la cara, no debe manipular sus ojos, ni aplicarse desmaquillante. Después de 24 horas, si se desea usar máscara de pestañas está bien, pero esta no tiene que ser a prueba de agua, porque ese rímel cuesta removerlo más, y eso hace que las pestañas duren menos. Para remover el rímel es necesario utilizar un limpiador que no lleve aceite y limpiarlas con un hisopo. Reyes puntualiza que dependiendo del cuido, las pestañas pueden durar entre dos y tres meses.

Una de las inquietudes que más surgen con esta técnica, es si es conveniente dejar un tiempo entre una sesión y la siguiente para que el ojo respire, ante esto, la experta responde que no existe ningún problema en eso, ya que no daña el crecimiento de la pestaña natural, siempre y cuando se pongan adecuadamente y expresa que las pestañas se renuevan cada 6 u 8 semanas.

Otra propuesta

“Las mujeres mayores son las que más apuestan por esta técnica, porque ven un cambio dramático en sus pestañas, les da un efecto bonito en la mirada, se las refresca y les abre el ojo”, sostiene Reyes, y propone que un método coqueto es empezar a colocar las pestañas de la size pequeña como el ojo natural e ir agrandándolas hasta finalizar la curva externa del ojo. Este tipo de pestañas son las semipermanentes, la sesión de colocación lleva unos 15 minutos, pero su uso máximo dura 15 días. La ventaja es que resuelven a la hora de una salida, por ejemplo para una novia que no quiere dañar su look a la hora de la luna de miel.