Cómo amarte a ti misma

Para muchas de nosotras el amarnos es cada vez más difícil, cerramos las puertas al éxito y prosperidad, una de las cosas más importantes para crear este estado de amor es que sepas que puedes volar y dejarte llevar en ese proceso.

El amarte a ti misma es una maravillosa aventura de colores y sabores.

A muchos de nosotros nos encanta vivir en el sufrimiento, date cuenta que tu derecho de nacimiento es la felicidad.

Creemos que nuestros defectos en nuestro interior son la única posibilidad, pero es lo contrario si aprendemos a amarnos como realmente somos, sin maquillajes y faltas expectativas, tenernos un amor incondicional; si no lo tenemos es imposible que amemos a otra persona, si no nos amamos primero a nosotros mismos no podemos amar a los semejantes.

Vamos a eliminar esas barreras que nos hemos puesto en nuestra mente y a cambiar el chip para crear puentes de amor para generar ese siguiente paso.

Mujeres en proyección, estas son 5 formas de amarte a ti misma, de las muchas oportunidades que tienes en la vida para hacerlo.

1. Dejar de criticarte a ti misma.

Si nos decimos a nosotras mismas que todo está perfecto, sin importar lo que esté ocurriendo, podemos introducir cambios en nuestras vidas con facilidad. Cada día se nos presenta un abanico de opciones para vivir de la mejor manera. Deja de juzgarte de manera despiadada, aunque vengas de un núcleo familiar que no funcionaba bien, deja de describirte como una perdedora y asume tu vida como la líder que eres. Decretos como yo soy maravillosa, me amo, me acepto y me apruebo son efectivos para empezar a formar este hábito.

2. Dejar de atemorizarte.

Despídete de los pensamientos de miedo y temor, deja la mente negativa y solo piensa en positivo, espera lo mejor de la vida, debes visualizar imágenes y formar películas llenas de flores de colores, paisajes, atardeceres, deportes, cualquier cosa que ames todas llenas de felicidad, todo esto lo debes llevar a tu vida en familia, trabajo, relación amorosa.

3. Debes ser gentil y paciente contigo misma.

La paciencia se debe desarrollar, este es un instrumento invaluable en nuestras vidas, queremos las respuestas sin aprender la lección o dar los pasos que son necesarios, todo lo queremos rápido sin el debido tiempo necesario. Lo primero que tienes que hacer es limpiar la mente, así tal cual fuera un pedazo de tierra, después siembra la semilla de vibrar en tu verdadera identidad, de gozo y prosperidad y para adelante a regarlo todos los días con pensamientos positivos.

4. Deja de boicotearte.

Podemos pensar que nuestros pensamientos nos están construyendo, no abatiéndonos, el ser bondadosos con nosotras mismas significa que eliminamos toda culpa, acusación y dolor, dejar de ser víctimas de la situación. La meditación y relajación son muy efectivas para dar este paso.

5. Alabar y agradecer.

La fe, la oración y devoción, eleva el espíritu, siempre en alto el nombre de Dios, si no lo haces rebajas ese poder divino, quien nos creó, sé constante, ya que la constancia es la llave de la prosperidad. Permítete aceptar el bien, reprograma tu mente y empieza desde cero a creer y crear un mundo de amor y creer que vives solo experiencias excelentes.