"Las mujeres impulsan la economía de un país"

La fuerza y empuje de la figura femenina en los negocios es reconocida por su dinamismo y alto nivel de creatividad. Wendy Jordan es una publicista que lidera una de las plataformas de comercio digital más grande de la región y nos comparte su experiencia como mujer líder y gran apasionada por los deportes, a través de los cuales considera ha encontrado su éxito empresarial.

Sabemos que el deporte forma parte importante de su vida, ¿cuál es la principal relación entre esta disciplina y el éxito en los negocios?

Me ha llamado la atención los deportes que requieren de un largo proceso antes de dominarlos, y donde la fuerza física no sería el mayor factor de éxito, sino más bien, eficiencia en la ejecución de una estrategia. El tenis, snowboarding y la natación me han demostrado que solo con la persistencia, disciplina y mi posición se hace la diferencia en la práctica, como en los negocios. Aprendí con dominar estos deportes, a utilizar la velocidad a mi favor, vencer el miedo a alcanzar el éxito y a no temer a sumergirme en una industria antes dominada por hombres.

¿Cómo se construye el perfil de una mujer exitosa como el suyo?

Aprovechando el extenso acceso a la información que disfrutamos hoy. Vengo de la generación que cruzó de los libros y enciclopedias hacia el internet. Aprendí a valorar la facilidad de información global, inclusive perfeccioné mi capacidad en otros idiomas para acceder a más información en libros e internet, poder estudiar en otros países, además asistir a conferencias, congresos y foros internacionales. He aprovechado de cada experiencia que he vivido y la he traducido en lo que hago, siempre tratando de construir ese proceso y reconstruir un nuevo paradigma donde todas las partes resulten beneficiadas. Motivación, profesionalismo ante todo, perseverancia y ser la mayor experta en mi ramo fueron una parte integral de mi éxito.

Lea: Mujeres líderes analizan perspectivas del mercado aéreo en la región

Dirige Encuentra24.com, una de las plataformas digitales de mayor impacto en la región, ¿cómo se logra ese posicionamiento diez años después de fundarlo?

El enfoque en alcanzar el éxito a largo plazo me motivó a continuar trabajando. Entendía desde el inicio que no sería fácil y no sería rápido. Pero las historias de éxito que recibo por parte de los usuarios en toda Latinoamérica, creó en mí, un sentido de responsabilidad de ayudar a todos a alcanzar sus sueños, ya sea de vender o comprar una nueva casa, auto, conseguir empleo, iniciar sus emprendimientos o aliviar sus finanzas personales vendiendo algún objeto. Inicié con este proyecto en el momento justo en que la región requería de una solución eficiente para la compra, venta y ofertas de bienes, productos, servicios y esto lo brindaría una plataforma web que los ayudará a conseguir clientes para todo tipo de oferta anunciada.

¿Cuál es su apreciación sobre el papel de la mujer en la economía de la región?

Mientras el rol de la mujer en las empresas crece, más crece la economía y el desarrollo de un país. Y con mayor número de mujeres en los negocios, se puede disminuir la brecha salarial que aún se da. La igualdad económica de las mujeres es buena para las empresas, aumenta la efectividad en los negocios, las empresas se benefician altamente también de tener a mujeres en posiciones de liderazgo, el cual aumenta la efectividad de la organización.

Las mujeres cada vez apuestan más a proyectos emprendedores, ¿qué les diría, de acuerdo a su experiencia, a quienes comienzan el camino?

¡Enhorabuena! Hoy existen tantas oportunidades para iniciar un emprendimiento en nuestras economías en desarrollo. Les aconsejo que se rodeen de un ecosistema de negocios como se obtiene en las cámaras, congresos y foros de empresarias líderes de economía. Conviértete en la embajadora de tu marca, de tu empresa y sé su mayor experto. No temas en pedir ayuda, ya sea capital semilla, o socio inversionista. Y aunque suene trillado, has algo que te apasiona, y si te esfuerzas, algún día -y no será rápido-, alcanzas el éxito.

También: Lucía Pichardo: “Profesionalmente el marketing ha sido mi pasión”

¿En el plano personal, cómo se logra mantener un equilibrio saludable entre una carrera profesional exitosa y un hogar armonioso?

Cuesta encontrar ese ritmo ideal en donde cada uno que es parte de tu vida, tenga su momento de calidad contigo, donde sinceramente se aprovechen de los encuentros, para demostrar el valor que tienen para ti y más si apoyan lo que haces. Mientras se trabaja en un emprendimiento, el día se hace corto, vale la pena rodearse solo de quienes quieren lo mejor para ti, apoyan tus esfuerzos y te nutren de más energía para alcanzar tus metas. El día de hoy ya puedo apoyar a mis seres queridos y a encaminar a otros con sus objetivos.

¿Cuál es su meta más ambiciosa?

Convertir a Encuentra24.com en la página número uno en visitas en la región, indistinto de categoría. ¡Qué sea la principal fuente que impulse el comercio latinoamericano! Y esto lo lograremos al continuar de ofrecer experiencias positivas para el beneficio de todos nuestros usuarios y consumidores.