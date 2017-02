“Me arriesgo a conseguir mis sueños sin importar los fracasos”

Claudia Toruño Ruiz es licenciada en filología y comunicación, carrera que eligió porque deseaba desempeñarse como periodista, un oficio que asegura “es un modo de mirar el mundo desde diferentes ángulos y perspectivas. No solo es estar al frente de una cámara de TV o hacer ‘farándula’ sino, el poder comunicar a la gente, transmitir un mensaje y que ese mensaje llegue a las personas, y que genere una reflexión ante la sociedad”.

Es originaria de Ciudad Darío y para realizar sus estudios universitarios emigró hacia Managua, una experiencia que define como una oportunidad de cambio que le ayudó a visualizar otros horizontes, tener otras perspectivas de la vida, conocer, adaptarse a los cambios y establecerse.

En cuanto su experiencia laboral, afirma que “ha sido una combinación a la que le llamaría casi perfecta, entre trabajo social comunitario y comunicación. Me he desempeñado como educadora en salud sexual y reproductiva en diferentes Organización sin Fines de Lucro (ONG), entre ellas: Movimiento Juvenil Nicaragüita, Fundación Xochiquetzal y Centro de Mujeres Ixchen. También me he desempeñado como locutora de radio y creativa, actualmente estoy realizando un trabajo de comunicación social en Fundación 10”.

¿Qué significa para vos ser mujer?

Ser mujer para mí significa una multiplicidad de modos, más allá de maquillarnos, tener curvas, ser madre, ser sensible, perceptiva, compasiva, son solo características que nos definen. Pero ser mujer es mucho más, es luchar y defendernos ante las adversidades que se presentan en la vida, pues muy pocas veces nos rendimos. La mujer es sinónimo de fuerza, vitalidad, dirección y seguridad, solo basta que la vida nos ponga las pruebas y ponemos el corazón para enfrentar cualquier situación de manera exitosa.

Del 1 al 10, ¿qué nivel creés que alcanza la igualdad de género en nuestra sociedad?

Yo lo calificaría en un nivel 2, puesto que aún no se consigue una igualdad total entre hombres y mujeres. Existen leyes que favorecen a las mujeres, sin embargo, no se cumplen eficazmente por la construcción social y las desigualdades de género. Muestra de ello son los femicidios y el odio que se refleja hacia las mujeres. Y lo que está más al alcance y la vista de todos se visualiza en las oportunidades económicas, laborales y la participación política. Aunque se está trabajando en ello, vamos a paso lento.

¿Te considerás una mujer emprendedora?

Me considero una mujer emprendedora, porque busco la felicidad haciendo lo que amo. He logrado disfrutar cada una de las aventuras de la vida, y poco a poco he realizado mis metas creyendo en mí y defendiendo mis ideas. Veo oportunidades donde sea y cada comienzo es una oportunidad, me arriesgo a conseguir mis sueños, sin importar la cantidad de fracasos que he obtenido, porque eso es solo una lección para ser mejor cada día.

¿Cómo ha sido tu experiencia al frente de Fundación 10?

Realmente es un reto del día a día, en el que me siento entusiasmada al apoyar a la población de escasos recursos que nos visita y que tiene algún problema de salud. No niego que hay casos en que me han conmovido y hago lo posible para que esa persona pueda recibir apoyo, como había mencionado antes en problemas de salud. Un caso que me tocó es el de un niño de 11 años que padecía de desnutrición y soplo en el corazón, y él tiene muchas ganas de vivir y salir adelante, pero su condición de salud no lo permite.

Llegar a Fundación 10 ha sido una gran oportunidad, para crecer tanto personal como profesionalmente. El hecho de estar a gusto con lo que hago, me ayuda a desarrollarme y ponerle ganas y pasión para sacar adelante la fundación.

¿Cuál es tu mayor satisfacción en la vida?

Mi mayor realización personal fue haber culminado mi licenciatura en filología y comunicación, ser madre de un hermoso niño, John Joseph Alemán Toruño, y vivir al lado de mi madre, que con mucho esfuerzo y gracias a ella soy lo que soy ahora.

¿Cuáles son tus metas?

Mis metas son muchas, pero lo principal es estudiar una maestría y poder ver a mi hijo como todo un profesional.