La coloración de moda: el balayage

Los reflejos en el cabello y la mezcla de coloraciones están en plena tendencia esta temporada y muestra de ello es la alternativa estética conocida como “balayage”, la cual ha estado muy demandada por la clientela femenina, según destaca Roxana Quintana, gerente de París Beauty Salon & Spa. “El balayage se está imponiendo en los salones de belleza como la técnica más buscada para obtener un acabado más natural y duradero”, destaca la representante del salón.

Pero ¿qué es balayage?, la estilista profesional París Beauty Salon & Spa, Arelly Mendoza expresa que es una técnica de coloración con la que se busca lograr un efecto que simule la luminosidad natural del sol en el cabello. Dicho efecto va de la raíz a las puntas sin que se vea muy marcado con relación a la base natural del pelo. Mendoza refiere que el balayage normalmente se puede realizar en todo tipo de cabello, y en cuanto a longitudes se logra el efecto en cualquier largo, exceptuando los cortes varoniles.

Lea: ¿Cómo hacer para que dure más el tinte de cabello?

Procedimiento

En la técnica del balayage se aplican reflejos al cabello con brocha o peine y sin papel de aluminio de manera que el resultado parezca natural e ilumine puntos estratégicos de la melena y el rostro. La coloración se aplica a mano alzada, eligiendo mechones de forma más o menos asimétrica.

De esta forma, la también estilista Saarell Mendoza Vega destaca que antes de optar por esta técnica, es recomendable que como primer paso, se deba realizar un diagnóstico capilar y una prueba de mechón para valorar el estado de la hebra y así comprobar su nivel de resistencia para la decoloración. “Para su procedimiento, se divide el cabello en cuatro secciones, se comienza la decoloración respetando un centímetro de raíz para aplicar la mezcla, luego se barre en forma “v” hasta las puntas y se deja actuar el tiempo necesario para lograr la decoloración deseada”, explica la experta.

Pasado el tiempo de espera, se procede a aclarar el cabello con abundante agua hasta haber retirado completamente el producto y se procede a secar el cabello en un 80%. Luego, se deposita la mezcla de color en las áreas con decoloración y se deja reposar de 30 a 35 minutos. Posteriormente, habrá que lavar bien el cabello con un champú adecuado para luego sellar la hebra con un tratamiento capilar a fin de fortalecerla dado el proceso químico al cual ha sido expuesta. Por último, se aplica un texturizante para este tipo de proceso que proporcione al cabello protección térmica y a la vez nutra la hebra dejando un efecto de sedosidad y brillo. Se finaliza con el blower.

También: Tips para el cambio de tono del cabello

¿Qué más tenés que saber?

“El tiempo para realizar esta técnica puede variar en dependencia del largo y cantidad de cabello, esto puede ser un aproximado de 2 a 3 horas. El tiempo de duración de este efecto va a depender del mantenimiento y cuidado que la persona le dé a su cabellera y el tipo de crecimiento capilar que tenga”, manifiesta Arelly Mendoza .

Así, el color puede durar entre 4 a 6 semanas, hay que tomar en cuenta también que esto va a depender conforme la frecuencia con que el cabello sea lavado. En cuanto al crecimiento capilar, lo normal es de 1 cm por mes, sin embargo no a todas las personas les crece tan rápido como debería ser y esta circunstancia puede deberse a varios factores, como estrés, caspa y enfermedades propias de la salud capilar. Pero, si has notado que tenés el privilegio de tener un crecimiento rápido, sin duda el balayage te favorecerá ya que el efecto no dejará de verse natural.

Para diferenciar

Y así como existen las mechas californianas, a menudo la técnica del balayage suele ser confundido con estas. Para aclararte un poco sobre en qué consiste cada una de ellas, Saarell Mendoza refiere que las mechas californianas se caracterizan por su efecto de barrido de medios a puntas y se utilizan tonos más en contraste con respecto a la base natural de cabello. En el balayage, el efecto de luminosidad va en degradado y no tiene tanto contraste, el barrido es de raíz a puntas.

Materiales a utilizar:

1. Decolorante para el cabello.

2. Peróxidos de 20 y 30 volúmenes.

3. Tintes del tono deseado.

Recomendaciones

Aplicarse baño de color al menos una vez en el mes.

Utilizar champú y acondicionador para protección de color y spray con protección solar.

Evitar el uso de piscinas ya que el agua de estas contienen alta cantidad de cloro y oxida la pigmentación de color natural o depositada en el pelo.