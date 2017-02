¿Funciona realmente la silisponge?

Si estás activa en las redes sociales y sos aficionada al maquillaje, seguro has escuchado hablar de la silisponge, una digna competidora para la esponja difuminadora, se trata de una esponja de silicón creada por la marca china Molly Cosmetics. Esta esponja es transparente y tiene forma ovalada y lo único que debés hacer es aplicarte la base en tu rostro, distribuirla al igual que con la esponjita difuminadora por medio de toquecitos.

A diferencia de otras esponjas de maquillaje, esta no absorbe el producto en su totalidad gracias a la capa de poliuretano que recubre la silicona en su interior.

Pues me atreví a probarla y actualizarme día a día con las tendencias que salen a la luz, resulta que sí es un excelente producto, al aplicarme la base y distribuirla a toquecitos pude notar que mi base me está brindando una mejor cobertura instantáneamente y su versátil forma me permitía llegar hasta los espacios más pequeños, otra cosa que me llamó mucho la atención es su limpieza, la cual resulta cómoda y rápida, sin embargo, la esponja cotidiana es muy probable que al lavarla no se elimine el cien por ciento del producto, almacenando más bacterias por tiempo de uso, en cambio a la silisponge solo basta con aplicarle un poco de jabón o desmaquillante, frotarla y enjuagarla para que quede como nueva otra vez, no tenés que esperar que se seque, me encanta la idea de la limpieza rápida, porque vos misma te asegurás de que no queden restos de maquillaje, ciertamente tiene mejores características que la esponja difuminadora que normalmente usamos, y podría lograr ser el remplazo de esta si llegara a bajar su precio, la silisponge tiene un costo de US$9, pero los diferentes puntos de distribución debido al gran impacto que ha tenido en la comunidad del maquillaje llegan a ofertarla en US$10 hasta US$20, tené mucho cuidado con las personas que distribuyan imitaciones, la silisponge es completamente transparente no tiene texturas ni otro tipo de característica inusual es su presentación.