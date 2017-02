Elegancia a su medida

Los cánones de belleza, los kilogramos y los centímetros pueden convertirse en la cárcel para aquellas mujeres que se encuentran fuera de la norma y no han aprendido a valorarse por lo que son y no por lo que pesan.

En los últimos años nos hemos enfrentado a una ola de liberación de las imposiciones y las mujeres cuyas medidas exceden las tallas consideradas “normales” han empezado a tomarse las pasarelas y las estanterías y han captado el interés de los más prestigiosos diseñadores.

Lea: Michael Kors hace desfilar por primera vez a modelo de talla grande

Nicaragua no se ha quedado atrás y ya cuentas con diversas tiendas de tallas plus en las que ofertan los más variados estilos para cada cuerpo que va más allá del XL.

Dabella Plus es una de las nuevas opciones en tallas grande en la que sus propietarios han concentrado ropa, accesorios y carteras en un solo lugar.

La ingeniera Fátima González, propietaria de Dabella Plus indicó que nacieron como una respuesta a un segmento de clientas, que no tienen alternativas para el buen vestir, porque usan tallas especiales.

“Ese grupo de mujeres tienen deseo de sentirse siempre guapas y pensando en ellas creamos nuestra tienda. Damos asesorías, porque no nos interesa vender, sino que nuestras clientas salgan completamente satisfechas”, recalcó González y añadió que la tienda está ubicada en el Centro Comercial Managua.

Te puede interesar: Una modelo de talla 42 desafía los cánones de belleza surcoreanos

A continuación compartimos algunas propuestas para diversas ocasiones:

1. Capry y blusa negra con detalles en el hombro. Es un outfit casual que puede combinarse con diversos tipos de calzados. En este caso optamos por unos zapatos de tacón fino, aunque con plataformas o flat luciría igual de bien. Un conjunto definitivamente versátil para el día.

2. Este vestido azul con rayas es una alternativa excepcional para este verano, sobre todo si se tiene algún compromiso social en la playa. Es recomendable para un día de descanso, porque es bastante relajado.

3. Un outfit clásico de jeans, camiseta con estampado en el frente combinado con blazer. Es propio para una mujer moderna que puede llevarlo con total seguridad a la oficina, pues el blazer le imprime el toque formal.

4. Este vestido negro con escote en V es propicio para eventos de gala. Es formal y elegante, sobrio para lucir en ocasiones especiales.

Galería de fotos: Elegancia a su medida