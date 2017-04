Alisado japonés: cabello obediente para siempre

El alisado efecto japonés se originó en Japón alrededor de los años 90. Su demanda ha sido satisfactoria a lo largo de los años, gracias a que el resultado final de este tratamiento es un pelo liso, sedoso, brillante, resistente y saludable, según indica la estilista Yamir Valle. De acuerdo con la experiencia de Valle, las mujeres que se han sometido a esta técnica han expresado que este proceso les ha ayudado a reducir el tiempo y el esfuerzo de alisar su cabello con una plancha todos los días, ya que el alisado japonés es un método permanente, se estima que su efecto dura entre nueve meses a un año, pasado ese tiempo, habrá que retocar el pelo que ha crecido.

“Cuanto más rápido crece el pelo, más pronto es necesario comenzar a tratarlo. Por lo general, la rapidez del crecimiento del pelo depende de cada persona, por lo que puede ser ella misma quien decida cuándo volver a realizarse el alisado japonés”, comenta Valle. Pero específicamente, ¿en qué consiste esta técnica?, la estilista explica que el alisado japonés bajo procedimiento iónico es un sistema concreto de trabajo y de productos, que consiguen cambiar la estructura interna del cabello de forma permanente, de ahí que aconseja que lo mejor sea elegir una sala de belleza certificada en este tipo de procedimientos, pues se trata también de una decisión importante para la salud capilar.

Alisado iónico

Según detalla Valle, para el tratamiento profesional de reestructuración capilar japonés se aplican cremas reestructurantes, revitalizadoras, acondicionantes e hidratantes, las cuales ablandan la cutícula y alteran el patrón de ondulado del pelo sin dañarlo, esto a la vez ayuda a reducir el frizz. Posteriormente, se utilizan planchas y secadores ionizados, los cuales sellan la cutícula y dan un acabado aterciopelado y un liso perfecto. Los resultados son positivos, gracias a que esta terapia de sanación del cabello se basa en la energía que aportan los iones negativos presentes en todos los productos mineralizados e ionizados. Es importante no lavar el cabello en dos o tres días tras el tratamiento.

¿Qué más saber?

La estilista manifiesta que por lo general no existe un tipo de pelo al que le sea imposible realizárselo, pero señala que hay que tener en cuenta que el resultado y los porcentajes señalados serán siempre variables según el tipo de pelo, por lo que es necesario someterse a una evaluación para saber qué se obtendrá. Además expresa que es apto para embarazadas, y que no requiere de cuidados especiales, pues el pelo no se encrespará, con esto, perfectamente se puede dejar secar el pelo al aire libre. El cabello se secará quedando liso y suave sin inconvenientes. Sobre si el cabello podría sufrir algún daño con el tratamiento, la estilista puntualiza que para evitar problemas, un profesional capacitado debe encargarse del procedimiento.