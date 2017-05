¡Hoy no te maquilles!

Todas sabemos que el maquillaje es un arte que ayuda a que tu belleza resalte y tus rasgos se vean mucho más definidos, de alguna manera el maquillaje nos hace sentir seguras de nosotras mismas, las mujeres sentimos que luego de unas capas de máscara de pestañas mantenemos una mirada impactante, y claro que nos encanta llamar la atención de todos con nuestros labios pigmentados con la ayuda de nuestro labial favorito, pero hay ocasiones en las que debes olvidarte de los cosméticos y enfocarte en tu belleza natural.

Debes ser segura de ti misma, sin tener que maquillarte, recuerda que todo en exceso es malo, ¡hasta maquillarse! Debes dejar que tu piel respire, aprecia todo lo que ves ahí, aprecia tus ojeras, o las venitas que se te marcan en el rostro.

¿Por qué no nos regalas una sonrisa? Te has dado cuenta de lo bella que luces cuando eres feliz, lo bien que te sientes cuando alguien reconoce que eres bella sin maquillaje, pues es hora de que comiences a creer en esas palabras, pero primero comienza a quererte tal cual eres.

Sé que te cuesta creer eso, pero es una barrera que te has puesto tú misma a lo largo de los años, y claro que estoy hablando de que eres bella sin maquillaje y sabes también que lo eres con el, debes saber que eres igual de hermosa con o sin cosméticos, mientras tengas confianza en vos misma, que cada vez que veas tu reflejo en el espejo te digas a ti misma: me amo.

Comienza a mimarte, hazte mascarillas, sal a correr y vive la vida ¡Amándote! Deja atrás los malos comentarios que pudieron haber dicho de ti, que sirva como impulso para tus futuros triunfos, quiérete, mímate, aunque tengas que decirte las veces que sea necesario, “soy lo que me proponga ser”.

Si planeas hacer un cambio en tu vida, ¡hazlo! Y que sea por qué tú quieres que sea así, no porque alguien más quiere eso, todo parte de ahí; para amarte a ti misma, no debes dejar que nadie pisotee tus creencias, no dejes que nadie te diga que no eres bella ¡Porque lo eres!

No solo estoy hablando de lo físico, hablo de algo más importante que te representa, tus pensamientos y tu personalidad, he visto gente muy hermosa físicamente, pero por dentro están tristes.

No es necesario llegar hasta ahí, cada mañana es una nueva oportunidad para decirte me amo y hoy haré cosas por mí, hoy me mimaré.