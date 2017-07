Gloriangeles Darce: El maquillaje es mi primer amor

Gloriangeles Darce es micropigmentadora, asesora de imagen, maquillista y mentora. Ama su trabajo y confiesa que, sin duda alguna, disfruta ayudarle a la mujer a proyectar su belleza a través de la cosmética.

Desde hace 10 años la nicaragüense ha estado involucrada en el mundo de la belleza y actualmente dentro del rubro de la estética es una de las maquillistas más multifacéticas, por haber logrado una certificación en micropigmentacion 3D, microblading 6D en Estados Unidos, Colombia, España y Alemania, además de brindar clases de automaquillaje, maquillaje artístico y distintas técnicas que te permiten lucir bella en nuestro día a día.

¿Por qué el maquillaje como profesión?

Yo estudié marketing y publicidad, y en el mundo de las ventas siempre trabajé en el ámbito profesional de la belleza.

¿En qué momento hiciste clic con el maquillaje?

Mi inicio como maquillista profesional se dio hace diez años, porque empecé a introducir una línea de maquillaje en todos los salones de belleza de Nicaragua. En ese momento la empresa me capacitó con maquillistas internacionales, posteriormente la marca vio un gran potencial en mí porque yo hacía dos cosas: maquillaba y vendía. Me promovieron para ser la maquillista de todo Centroamérica con la marca en ese momento, y así fue como empecé a desarrollarme en el ámbito del maquillaje profesional, incluso yo empecé a costear mi entrenamiento en El Salvador y Estados Unidos porque me di cuenta que necesitaba reforzar.

¿Le mirabas potencial a este rubro en Nicaragua o pensaste en algún momento establecer tu carrera como maquillista en otro país?

Nunca me he visto fuera. Siempre he viajado, de hecho, con la micropigmentación me tocó viajar a cinco países para certificarme, pero siempre he visto que en mi país hay grandes oportunidades. Quizás las personas lo ven de forma diferente cuando ven los obstáculos, yo veo todo lo contrario, que hay un gran campo y eso fue lo que yo me propuse: ser una de las primeras maquillistas en tener un estudio de maquillaje establecido.

Con esa experiencia que has tenido como mercadóloga, ¿a qué le atribuís este auge del maquillaje?

Creo que a todo le llega su momento, yo cuando inicié era doloroso vender en un salón de belleza un labial, un cosmético. Creo que los medios de comunicación, y especialmente las redes sociales como Instagram y YouTube, han sido una herramienta que ha hecho que las personas pongan en panorama el maquillaje.

¿Ves tu vida sin el maquillaje?

Ahora con la micropigmentación lo hago menos, pero no lo puedo dejar, es decir, yo siempre digo que el maquillaje es mi primer amor.

Comienza la Berlin Fashion Week, de la moda ecológica a la tecnológica

¿Cómo describirías tu formato?

Mi formato es muy clásico y diferente a lo que quizás está muy de moda, las líneas muy gruesas, muy largas, muy glowsy, muy shimmer, todo aquello brillante. Mi formato es más natural de una mujer de alfombra roja o de revista. La mujer natural nicaragüense no anda con esto de mucho brillo, entonces también creo que es parte de mi éxito. Me gusta acoplarme a cada personalidad, a cada rol, porque no puedo maquillar igual a una gerente de un banco que a una miss en un concurso de belleza. Son cosas diferentes, cada quien juega un rol y con base en eso yo hago el maquillaje. Cuando yo maquillo, la persona entiende que el maquillaje no es disfraz, que es verse más guapa con poquitas cosas y eso hace que me digan ‘yo quiero que me enseñes a maquillarme así’.

¿Qué hay que evitar en el maquillaje?

Los excesos.

Mencionaste que tu estudio ya está listo, ¿habrá inauguración?

Inauguramos este miércoles con un seminario coctel con el maquillista salvadoreño Luis Vega, la dinámica es que Vega y yo les enseñaremos a cada una de nuestras clientas cómo maquillarse, mientras tomamos sangría y comemos algunos dips. Y a partir de ahí vamos a tener una campaña para publicitarlo como un centro de estudio de maquillaje, porque inicialmente mi marca era Estudio de Maquillaje Toque de Ángel, pero ahora le eliminé maquillaje, porque no solo hago maquillaje, sino también micropigmentación y extensión de pestaña, además de las clases de automaquillaje e incluso brindo seminarios empresariales.