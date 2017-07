Cindy Bustamente: Emprender significa creer en tus sueños

Espontanea, activa y carismática, así se muestra a través de la pantalla chica Cindy Bustamente, exreina de belleza adolescente y presentadora de la revista matutina “Los Mañaneros”, quien desde el 27 de mayo introdujo en el mercado nicaragüense su línea de ropa (Amarelo).

Para la nicaragüense, “emprender” significa creer en los sueños.

“No hay cosa más linda que creer en nuestras capacidades, nuestras visiones, nuestras aspiraciones y metas. En esta vida hay que ser valientes y arriesgarnos con nuestros conceptos de negocios”.

Además, considera que Amarelo “representa todo de mí, mis gustos, mis adicciones e incluso mi personalidad alegre y amigable”.

¿Por qué una tienda?

Yo he crecido en una familia comerciante, trabajadora e innovadora. Mi mamá y mi papá tienen un sinnúmero de negocios, en especial 3 líneas de ropa en Chinandega, entonces desde pequeña he estado rodeada del mundo de la moda, tendencias, fotografía y modelaje. Considero que mi mamá me heredó ese amor por la moda y lo más importante es que me ha enseñado a trabajar duro por mis sueños. Mis padres me han apoyado un montón en cada decisión que he tomado en mi vida.

Vintage o trendy, ¿cuál es el concepto de tu tienda?

Amarelo tiene un concepto vintage y acogedor, en donde tratamos como amigos a todos nuestros clientes. Nos encanta mimar a todos nuestros Amarelovers. Considero que mi negocio representa todo de mí, mis gustos, mis adicciones e incluso mi personalidad alegre y amigable. Nuestra atención al cliente por medio de redes sociales es muy eficiente, siempre estamos pendientes de sus inquietudes y tratamos que publicar post llamativos y trendy.

¿Considerás que la moda es una industria que puede ayudarte a ganar unos buenos ingresos estables cada mes?

La industria de la moda es muy amplia y hay muchas oportunidades de crecer. Muchas personas consideran que porque existen tantos negocios no pueden ellos iniciar el propio, pero no es así. La clave es que el negocio tenga un concepto llamativo, y que la experiencia que tengan los clientes sea de lo mejor.

La palabra “emprender” está cada vez más de moda. Pero, ¿qué significa, en tu caso, ser una emprendedora?

Para mí la palabra “emprender” significa creer en tus sueños. No hay cosa más linda que creer en nuestras capacidades, nuestras visiones, nuestras aspiraciones y metas. En esta vida hay que ser valientes y arriesgarnos con nuestros conceptos de negocios.

¿Alguna dificultad que hayás atravesado al introducir tu marca al mercado?

Todo inicio es muy difícil, emprender es duro, pero gratificante. El escenario que se presenta a todos los emprendedores es que quieren ver frutos pronto, en esa etapa en donde se está introduciendo una marca hay que tener mucha paciencia, comprensión y esfuerzo.

¿Tu tienda es únicamente online?

Amarelo está online y en físico. Amarelo está ubicado del obelisco de los Altos de Santo Domingo, 1c abajo, 1.1 /2 al sur. Casa #99.

¿Cuál es tu estrategia de marketing?

Definitivamente las redes sociales. Nos pueden encontrar en las redes sociales como: AmareloNic, en Facebook, instagram y snapchat. Además tenemos delivery a toda Nicaragua 8191-2133.

¿Qué gratificación te da el poder ofrecer puestos de trabajo?

Actualmente, tengo a una joven que me trabaja, ella y yo manejamos las redes, realizamos envíos y atendemos en la tienda. Aspiro a que Amarelo sea una línea de ropa, calzado, maquillaje y accesorios grande de Nicaragua.

Sus proyectos…

¿Cómo ha trascendido en tu vida tu año de reinado como Miss Teen?

Ser Miss Teen Nicaragua fue unos de los logros más bonitos de mi vida, me hizo crecer a nivel personal, profesional e incluso emocional. Me hizo madurar en muchos aspectos y me ayudó a valorar mucho a mi familia. Mis padres siempre han sido mis pilares en toda mi vida, me impulsan y me animan increíblemente. Ser una figura pública ha sido una experiencia increíble, ser una referencia nacional para las demás personas.

¿Y como presentadora que querés proyectar?

Además de Amarelo, soy presentadora de canal 8 en la revista matutina “Los Mañaneros”, tengo mi propio segmento de maquillaje, en donde impulso a maquillistas emergentes. Actualmente, estoy estudiando mi postgrado en Mercadotecnia Avanzada.

Contame de este segmento…

Siempre me ha gustado el maquillaje, lo considero un arte y una pasión. Es una forma de expresarnos y de vernos espectaculares. Cuando uno pregunta por un servicio de make up, siempre logra escuchar 2 o 3 nombres de ciertos maquillistas y me dije por qué solo mencionamos a 3 si deben haber más. ¿Será que nadie los apoya o nadie ha logrado sacarlos a la luz? Y ahí empezó todo. Esta idea inició con un post en mi Facebook y se hizo viral, canal 8 me apoyó con la idea y desde entonces soy una “cazatalento” y ayudo a todos esos jóvenes a darse a conocer.

Tenés casi 37k seguidores en tu instagram, ¿qué significa para vos ser una influencer?

Significa ser alguien que represente lo que a vos te gusta, compartir gustos con las personas, mantener comunicación con los demás, dar a conocer nuestras metas o simplemente nos encanta compartir nuestra vida cotidiana. Uno como influencer debe dar un buen ejemplo de ser humano, muchas personas nos tienen como ídolo, ejemplo a seguir, ejemplo de superación, etc. Yo me considero una influencer que le encanta estar en comunicación con sus seguidores, ser accesible y mostrarme tal a como soy. A las personas les gusta el perfil de mis redes, me muestro con o sin maquillaje y no me llega a importar, les comento mis locuras y a cierto punto se divierten con mis cosas.