La pasión por los aretes en muchas mujeres alcanza niveles insospechados, al punto que algunas no toleran la idea de salir a la calle sin sus pendientes porque aseguran que se sienten incompletas.

Los aretes, como los zapatos, son un elemento infaltable en las posesiones de las chicas, y definitivamente en la variedad está la verdadera belleza de estos accesorios.

No podemos olvidar que un buen par de aretes puede hacer que nuestro look sea exitoso si los sabemos combinar con nuestro outfit, no obstante, si elegimos unos que estén totalmente divorciados del tipo de ropa y de los demás accesorios podemos caer en el ridículo, así que hay que poner mucha atención a los que elijamos.

En esta ocasión la joven Ana Gabriel Galán, propietaria de la marca de accesorios AGGJ, nos comparte algunos de sus diseños. Ella empezó a confeccionar accesorios viendo tutoriales en youtube. Comercializa aretes, collares, pulseras para caballeros en cuero.

Ella diseña para candidatas de concursos de belleza a nivel nacional y asegura que la tendencia actual en aretes son pompones, borla, pedrería y los de flecos en cuero por las fiestas agostinas tanto en Managua como en Juigalpa.

Pompones. Son versátiles y su uso es ideal para el día. Si se combinan pompones con piedras preferiblemente se deben lucir de noche.

Piedras. Ideales para acompañar vestidos en eventos formales de noche, aporta un aire sofisticado y elegante.

Camafeos. Se usan para noche si se acompañan de piedras. Son el complemento ideal para vestidos glamurosos.

Hilos. Sirven para eventos de día, en look casual. Aunque pueden convertirse en aretes para noche según el diseño.

Plumas. Están en boga porque son flexibles en su uso, pueden lucirse a cualquier hora del día.

Frutas. Está en tendencia usar pendientes en forma de frutas para un look informal, en este caso tenemos una colorida sandía que puede complementar un outfit sencillo.