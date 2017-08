Hablar de Jeannine Pereira implica hacer referencia a una persona que goza del arte en cada obra pictórica y escultórica que atesora en su hogar. Psicóloga de profesión, con una carrera desarrollada en gran parte en Panamá, en 1997 debutó como diseñadora de joyas, con tan buen suceso que sus piezas lograron trascender las distancias geográficas y llegaron hasta Europa.

Pereira podría ser llamada la dama de la tagua, puesto que esta semilla es la base primordial de sus diseños. Además, combina este llamado mármol vegetal con oro, plata y piedras semipreciosas.

“En Panamá tenía una galería de arte a la que llegaban varios indígenas de las tribus wounaan que se dedicaban a la talla del cocobolo y vendían piezas rudimentarias de tagua, una semilla que crece en las laderas del Darién en forma salvaje y tarda 25 años en germinar. Entre sus curiosidades está que no es sembrada y cultivada sino que crece por sí sola, y eso me llamó la atención y me puso a pensar en que se podría mejorar ese trabajo”, señala.

Creaciones

Fue así que al ver las joyas rudimentarias decidió optar por diseñar piezas que permitieran crear joyas más elaboradas y con acabados más finos. Para ello se puso en contacto con uno de los indígenas al que considera el mejor tallador de tagua. Con él visitaba los zoológicos para mostrarle las diferentes especies de animales para que pudiera entender los conceptos que ella creaba.

Así, ella se inspiraba en la fauna para poder diseñar las piezas únicas que este artesano posteriormente creaba moldeando la tagua.

La belleza de sus diseños le fue abriendo las puertas y también le permitió darle empleo a artesanos panameños, así como a nicaragüenses con los que trabaja la parte de orfebrería y las prendas de coral negro.

Estando en Panamá recibió apoyo de las autoridades de ese país que compraban sus piezas para llevarlas como obsequio a los jefes de Estado que visitaban, así como a los diplomáticos acreditados en ese país.

“Mi arte se caracteriza por la originalidad y porque garantizo a mis clientas piezas únicas. No me gusta que todo el mundo ande como uniformado exhibiendo los mismos estilos, por eso me inspiro y doy lo mejor de mí en cada joya que diseño”, resalta la señora Pereira.

España

La diversidad de materiales también caracterizan los diseños de esta nicaragüense que regresó a su país y ya participó en Nicaragua Diseña.

Volviendo a su historia, cabe resaltar que al primer país que llegó con sus diseños fue Suiza, donde participó en una subasta en la que vendió una pieza a buen precio, después comenzó a comercializar sus diseños en Panamá, donde participó en las más importantes pasarelas de moda.

La duquesa de Ahumada, Leonor March, fue la responsable de que sus joyas llegaran hasta España.

“La duquesa me dijo que hiciera una exposición y que me daría todo su apoyo. Así que me instalé durante seis meses en la joyería del famoso diseñador Chus Burés sin pagar absolutamente nada. Participé a la par de los grandes y fui entrevistada en las principales revistas de España y en sus programas televisivos”, comparte.

Hoy les compartimos una muestra del trabajo de esta creadora de joyas.