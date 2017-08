Ningún look está completo si no llevamos los accesorios perfectos. Todas estamos conscientes de que existen diversos complementos que pueden sumar a nuestra elegancia cuando sabemos escogerlos, sin embargo, a menudo cometemos algunos errores que pueden costarnos caro cuando de vernos bien se trata y es que según la asesora de imagen Bertha Mendieta, “no necesitamos atiborrarnos de accesorios para lucir elegantes porque menos es más, aunque eso no significa que por parecer sencillas debemos ser simples”.

“No se trata solo de comprar lo que nos guste, sino que también debemos pensar con qué los vamos a usar. A veces pasa que nos gusta un accesorio y en el clóset no tenemos nada que combine con él, pero como nos encantó lo lucimos con lo primero que encontramos y eso es fatal en moda, por lo tanto visualicemos primero con qué usaremos cada cosa y todo funcionará en armonía en nuestro outfit”, comparte.

Por su parte, Hellen Sandoval nos presenta 6 accesorios en tendencia para que optemos por el que mejor se adapte a nuestro estilo.