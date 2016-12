Educación vial en la palma de tu mano

Una aplicación móvil enfocada en el aprendizaje interactivo de las leyes de tránsito fue desarrollada por dos estudiantes de ingeniería en computación de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Álvaro Chávez y Adalberto García crearon esta herramienta que obtuvo el primer lugar en el concurso juvenil de Aplicaciones Móviles, como parte de la III Edición de la Jornada de Ciencia, Tecnología e Innovación, promovida por el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (Conicyt).

La App está conformada por tips de tránsito, por ejemplo, si se te poncha una llanta te recomienda qué hacer en ese caso, asimismo, si lo que se deseas es tramitar la licencia, también indica qué necesitás para obtenerla, sin olvidar que también facilita un catálogo de señales de tránsito.

El objetivo mayor es educar a los conductores para prevenir accidentes de tránsito. Chávez, uno de los desarrolladores, dijo que la aplicación “te dice cómo determinar las preferencias en algunas calles que no tienen una señal de alto. La herramienta te indica que manejés con calma y que si te sentís mal, no subás al vehículo”.

Funciones

Un aspecto importante es que esta App no solo te explica qué significa cada señal de tránsito, sino que también hace hincapié en por qué hay que respetarla. Como ejemplo, los desarrolladores citaron que indican el significado de los diversos tipos de línea: continua, doble o continua mixta. “Damos consejos básicos que tal vez algunas personas no saben, principalmente los que empiezan a manejar”, enfatizó Chávez.

El enfoque también es ayudar a las personas que tramitan su licencia a reforzar sus conocimientos para que a la hora del examen teórico no tengan dificultades. Cabe resaltar que existen otras App con el mismo objetivo de mejorar la educación vial en el país, pero esta es más completa.

“Hay aplicaciones que solo te muestran las leyes de tránsito, hay otras, como la nuestra, que son interactivas, que te ofrecen test de por ejemplo cuál es la ley de tránsito de Nicaragua, si respondés bien vas sumando puntos, como un juego”, precisó Chávez.

Apoyo

Ni la empresa privada ni ninguna institución gubernamental se han interesado en apadrinar el proyecto de los universitarios. “Una aplicación móvil es algo que no es caro mantener y no se trata de hacer una gran campaña de publicidad para lanzarla”, sostuvo el estudiante de ingeniería en computación, quien reveló que la App no está disponible al público por el momento.

“Una aplicación no es la solución, pero es el comienzo para evitar tantos accidentes de tránsito”, concluyó Chávez.

