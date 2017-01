Una cuenta en Twitter del periódico The New York Times sufre un ciberataque

El periódico estadounidense The New York Times denunció hoy un ciberataque a una de sus cuentas en Twitter desde la que se publicaron varios mensajes no autorizados.



"Hemos borrado una serie de tuits publicados esta mañana desde este cuenta sin nuestra autorización y estamos investigando lo ocurrido", dijo el periódico neoyorquino desde su cuenta @nytvideo.

En uno de los mensajes no autorizados el diario "alertaba" de una supuesta noticia de última hora sobre un plan de Rusia para atacar con misiles a Estados Unidos.



"ÚLTIMA HORA: declaración filtrada de Vladímir Putin: Rusia atacará a Estados Unidos con misiles", se podía leer en el tuit publicado hacia las 10.00 hora local (15:00 GMT).

Posteriormente, desde la cuenta con más de 259.000 seguidores se publicaron otros dos mensajes, que fueron atribuidos a un grupo llamado OurMine.



Según el periódico Daily News, el grupo OurMine es el mismo que atacó en el pasado las cuentas en esa misma red de empresas como Netlix o Marvel o incluso la del fundador de Twitter, Jack Dorsey.



El septiembre pasado, el FBI abrió una investigación sobre otro ciberataque dirigido a periodistas del periódico para determinar si los responsables fueron agencias rusas de inteligencia.