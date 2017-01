La era digital impulsa el comercio

Cynthia Hellen es fundadora de “Laboratorio de la Simplicidad” o SMPLCT LAB, una firma de diseño global encargada de crear productos, servicios y experiencias sostenibles.

Hellen, una peruana estadounidense de 40 años, también es entrenadora de tecnología en TechCamp Global, una iniciativa del Departamento de Estado de Estados Unidos que conecta a organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo con recursos y con nuevas tecnologías emergentes.

Ella forma parte de un grupo de expertos que participaron este sábado del Nica Tech Summit 2017. En la siguiente entrevista, Hellen explica su experiencia en el tema del emprendimiento social.

¿Cómo nació SMPLCT LAB?

Somos una empresa social, lo que hacemos para nuestros clientes es comunicaciones, marketing, y cómo colocar tu mensaje. Trabajamos con emprendedores y con productos que están cambiando la calidad de vida de las personas.

¿Cómo llegó a ser una emprendedora digital?

Yo sabía que quería hacer algo en las artes: pintura, canto, radio, televisión y tomé clases de comunicación y se me hizo fácil entender a las personas que estaban a mi alrededor. Las historias de las personas me encantan y luego de trabajar como productora de televisión, decidí dejar de trabajar y asistí a todas las conferencias sobre las nuevas plataformas digitales que estaban surgiendo. Yo crecí con la era digital y aprendí, ahora trato de sacarle provecho. Esto lo cuento ahora en todas mis conferencias: lo que me motivó fue la curiosidad y mi pasión. A mí no me ha fallado mi corazón, si algo te encanta y te levantas todos los días y no dejas de pensar en eso ¿por qué no lo intentas?

Se habla mucho del emprendimiento social pero, ¿Qué significa?

Para mí significa que se puede usar el negocio para brindar, apoyar y cambiar ciertas cosas que nosotros estamos viviendo y mejorar la calidad de vida de muchas personas. Yo he visto que los negocios han cambiado muchas comunidades, han empleado a personas sin trabajo y han dado oportunidades para que madres manden a sus hijos a la escuela porque ahora tienen trabajo. Entonces el trabajo es un poder, es una máquina tan fuerte que uno puede hacer el bien y no solo dinero. Estamos cambiando la mentalidad de muchas personas.

¿Podría darnos ejemplos de ese tipo de trabajo?

Uno de ellos fue una campaña que se lanzó, con esa campaña pudimos mejorar la vida de las madres en Haití. Hicimos esto con la oportunidad de vender ollas que ayudaban a eliminar el humo de los fogones en los sectores rurales, pero estas ollas además fueron elaboradas y vendidas por las mujeres haitianas. Entonces lo sacamos al exterior, diciendo cómo las mujeres de Haití además de innovar, estaban cuidando de su salud y a la vez generando dinero que les permitía enviar a sus hijos a la escuela.

Se puede usar el negocio para brindar, apoyar y cambiar ciertas cosas que nosotros estamos viviendo". Cynthia Hellen, emprendedora digital

¿Qué se requiere para desarrollar el emprendimiento social: aptitud o estudios?

Yo creo que al comienzo si uno ya tiene el impulso de crear un negocio es una de las metas de todo emprendedor, yo tengo fe en la humanidad... Nosotros queremos mejorar la manera en cómo nos estamos relacionando y lo que estamos dejando para las próximas generaciones.

¿Cree que los empresarios dejarán de percibir ganancias por hacer trabajo social?

No es dejar la ganancia, siempre hemos pensado, yo quiero hacer algún bien, pero no tengo dinero para hacerlo, entonces recaudo dinero entonces eso se forma como una ONG. Si yo quiero ganar dinero, voy a lanzar un negocio y entonces es ganar dinero. Pero creo que existe una manera de ganar dinero y ayudar por ejemplo a las madres solteras o a que niñas de escasos recursos asistan a la escuela. Creo que hay un balance en el cual puedes obtener ganancias en tú negocio y también traigas servicios que ayuden a los demás.

¿Qué tanta participación tienen las mujeres en toda América en el tema del emprendimiento social y tecnológico?

Puedo hablar sobre Estados Unidos, las mujeres emprendedoras están saliendo adelante y creo que es porque ellas mismas están contando sus historias, porque no importa de dónde vienes, si tienes dinero o no eres nadie, si tú me cuentas tu historia, haces que aprendamos de las diferentes experiencias. Ahora existen plataformas en donde ves, escuchas y lees historias de mujeres solteras, jóvenes, que están tratando de dar a conocer sus ideas. En América Latina hay grupos que ya están creciendo con mujeres emprendedoras en tecnología, aquí tenemos muchos países que están empoderando a sus emprendedores y se puede colaborar con otros países que tienen excelentes experiencias para ser replicadas.

El emprendimiento en países como Nicaragua ha sido una oportunidad para obtener un empleo, ¿Cómo lograr emprender y a la vez tener un impacto en la sociedad?

No es lo mismo en todos los países, hay obstáculos en todos lados. El emprendimiento siempre ha existido, siempre hay personas que se dedicaban en las esquinas a vender, otras seleccionando desechos que luego los venden. Ahora debemos aprender cómo sacar estas ideas adelante y sacar provecho con estas personas que tienen años de tener una tienda y que ahora pueden colocar en plataformas digitales y sacar al mercado sus comercios que han existido durante años. Hay maneras en cómo podemos trabajar con innovadores de diferentes edades.