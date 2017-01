Facebook compite con Snapchat

Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, sabe que tiene un fabuloso enemigo en Snapchat. Por ello incorporó Stories, un clon de la funcionalidad de historias efímeras de esta red social, la favorita de los milénicos. El éxito fue arrollador y alcanzó los 100 millones de usuarios en apenas dos meses.

El miércoles se hizo público que, además, Facebook incorporará dicha funcionalidad en las aplicaciones móviles y de hecho, ya ha comenzado las pruebas piloto.

Facebook stories

La nueva funcionalidad ha sido bautizada como Facebook Stories y el ensayo general se está llevando a cabo en Irlanda, aunque en breve se extenderá a más mercados. Los usuarios de Stories de Instagram se sentirán tremendamente cómodos con la interfaz, porque es muy similar a la de existente en la red de fotografías, y su funcionamiento en general también es idéntico. El usuario puede subir fotografías y videos que al incorporarse a “mi historia” tendrán una caducidad automática de 24 horas, una vez trasncurridas, el contenido desaparecerá.

¿Aparecerán estas fotos en nuestro muro? Facebook ya ha aclarado que no, el muro permanece al margen y tiene cierto sentido puesto que no todos los usuarios de Facebook lo serán de Stories. Con esta estrategia, además, se da libertad al usuario para reservar cierto contenido más informal fuera de un muro en el que las fotos permanecerán para siempre. La otra gran diferencia, también heredada de Stories (y por extensión, de Snapchat), es que no se pueden comentar las fotografías sino que la comunicación interna deberá ser a través de mensajería privada.

“Queremos facilitar las cosas para que la gente comparta contenido creativo y las fotos y videos con quienes quieran y cuando quieran”, asegura Facebook, que quiere convertir Stories en la puerta de entrada de un nuevo filón publicitario en el que está haciendo ya sus primeras pruebas.

