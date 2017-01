El New York Times lanza un informativo diario en podcast

El grupo The New York Times, célebre por su periódico y que ha aumentado la apuesta por el video, anunció el lunes el lanzamiento de un informativo de audio diario en podcast, una nueva señal de su deseo de explorar nuevos productos.

"The Daily" es un programa de audio diario de 15 a 20 minutos que desde este miércoles será colocado gratuitamente en línea de lunes a viernes a las 06H00 de la mañana, informó el Times en un comunicado.

Cada edición tratará entre dos y cuatro temas diferentes, sobre todo de actualidad pero también a veces crónicas o temas de estilos de vida.

El New York Times ya conoció el éxito con su podcast "The Run-Up", consagrado a la elección presidencial, presentado por uno de sus periodistas, Michael Barbaro, que también estará a cargo de "The Daily" a partir de mayo.

En el segmento del podcast, el New York Times enfrenta a algunos competidores de peso, también salidos de la prensa escrita.

El podcast "Can He Do That?" (¿Puede hacer eso?") del Washington Post sobre la presidencia de Donald Trump está a la cabeza actualmente del segmento en Estados Unidos, mientras el periódico The Wall Street Journal ha desarrollado una oferta muy variada.

"The Daily" ofrecerá también a sus seguidores la posibilidad de recibir mensajes SMS e interactuar con el periodista Michael Barbaro, reaccionando a las principales informaciones de la jornada.

"Espero que el programa de Michael sea una ilustración de lo mejor del New York Times: periodismo inteligente, fiable y de terreno", comentó el jefe de la redacción del diario, Dean Baquet, citado en el comunicado.