Cómo garantizar tu legado digital

Conservar el material digital es más complejo de lo que a primera vista pueda parecer. A la temprana caducidad de los medios de almacenamiento se suma la caducidad de las tecnologías empleadas para codificar la información digital, creando un caos organizativo que desborda tanto a los usuarios comunes como a los responsables de las instituciones que gestionan grandes volúmenes de contenido digital.

Hoy en día, la mayoría de fotografías son tomadas con dispositivos digitales. Entre otros detalles, eso significa que la película fotográfica (que puede perdurar, conservada sin demasiados cuidados, hasta décadas) ha sido reemplazada por la codificación de las imágenes en distintos formatos y su almacenamiento en archivos digitales.

Más allá de la disciplina de realizar copias de seguridad del contenido considerado como valioso, un usuario debe ser consciente de las amenazas a las que se enfrenta y que pueden hacer que dicho contenido se pierda para siempre. Ante esto, el medio El País compartió en su portal de tecnología unos tips para conservar nuestro legado digital, como bien lo pueden ser las fotografías familiares, por ejemplo. Para ello, se deja en claro que la conservación a largo plazo de la información digital se está intentando garantizar en tres líneas fundamentales, aquí te las explicamos.

Conservación del medio

Es necesario tener siempre la información en un medio en buen estado y para el que se disponga de los mecanismos de lectura adecuados. Eso requiere una política de refresco de la información de medios antiguos a medios modernos cuando un cambio tecnológico se ve imparable (por ejemplo, cuando se abandonó el soporte magnético para dar paso a los discos compactos).

Conservación de la tecnología

Hay que disponer del software necesario para leer el contenido de los medios de almacenamiento para poder reproducir adecuadamente el contenido digital. En general, la solución más segura para estos casos es proporcionar el entorno hardware/software en el que se creó el documento; si no se dispone del hardware adecuado, el uso de emuladores es una solución más que aceptable.

Conservación intelectual

En ocasiones, al abrir un documento antiguo con un sofware moderno nos hemos encontrado con la sorpresa de que algunas cosas no están como en el original (por ejemplo, el tipo de letra ha cambiado debido a los cambios del sistema operativo). En muchos casos es aceptable, pero en otros no lo es tanto. La solución a este problema es más complejo. En la actualidad, la utilización de formatos específicos como PDF para textos, y otros para otro tipo de información, garantizan la uniformidad, pero no se sabe hasta cuándo.