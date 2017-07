Cada vez es más común conocer a alguien que utilice una aplicación de citas para conocer a su media naranja, y es que desde que aterrizaron en nuestras vidas, día a día es más la gente que se suma a estas nuevas tecnologías que resultan ser prácticas y sobre todo efectivas.

Las aplicaciones de citas han aparecido muy recientemente, y hay quien todavía no se hace con esos nuevos términos utilizados para nombrar el estado de la relación en cada momento, si es que quieren ponerle nombre.

Happn,una de estas aplicaciones para conocer a la persona con la que te has cruzado o has sentido un flechazo,ha reunido en una miniguía rápida, toda la terminología específica que ayuda a los recién llegados en este mundo, a entender un poco más el vocabulario.

Miniguía práctica para las aplicaciones de citas

-Ghosting: Como su palabra dice “Ghost”, significa fantasma en inglés, y es el término que hace referencia a aquellas personas que de repente de la nada, te dejan de hablar y desaparecen como si de un fantasma se tratase.

-Textlationship: relación basada en mensajes de texto sin nunca llegar a conocerse físicamente.

– Desvanecimiento o Slow fade: Es un “Ghosting”, pero de forma mas lenta, ya que son personas que poco a poco te dejan de hablar hasta finalmente desaparecer.

-El “despertar”: También conocido como “Cuffing Season” (temporada de las esposas), son fechas señaladas a lo largo del año como Navidad o San Valentín, que es cuando las personas solteras, muestran un mayor interés por encontrar pareja.

–DTR:”Define the relationship”, es decir define la relación, lo que quiere decir que es el momento de poner nombre al estado de la relación.

–Benching: es a lo que llamamos estar “en el banquillo”. Una opción por la que optan muchas y que consiste en probar nuevas opciones sin cortar la relación al 100% con otras personas, por si llegado el caso se puede activar de nuevo la conversación.

–Haunting: ocurre cuando alguien que ha hecho “Ghosting”, vuelve a aparecer, pero no de manera directa sino que intenta llamar tu atención dando like en una foto, siguiendo tus cuentas.. para que sepas que no se ha olvidado de ti.

–Tuning: una persona esta interesada en ti, pero evita decirlo directamente, ya que son vagos e incluso en ocasiones frustantes.

–“Hablar”: cuando un amigo dice a otro que está “hablando” con alguien realmente quiere decir que están saliendo, o se están viendo.

–FBO: Oficial en Facebook, es la cúspide de toda relación en el plano online, ya que consiste en poner al día tu “situación sentimental” en Facebook, de manera que ya se considera una relación de importancia.

A pesar de esta miniguía que ayuda a entender un poco más el mundo en el que nos relacionamos ahora, no existen todavía todas las palabras necesarias que definan los distintos tipos de relación.