Webster Picado es un joven nicaragüense de 29 años que cuenta con una maestría en informática. Es amante del silencio, de la comunicación, de los videojuegos clásicos y de la tecnología.

Él es el hombre tras el aparataje comunicativo del Real Estelí, equipo de futbol campeón nacional que recientemente fue declarado como el team con mejor interacción con sus fans en redes sociales en toda la región, logro alcanzado con el trabajo y dedicación de Picado.

Conversamos con él para conocer un poco de su historia y para hablar de la estrategia de comunicación digital que le ha valido grandes avances en el futbol nacional.

¿Cómo te iniciaste en el mundo de la comunicación digital?

Fue gracias al trabajo final de mi carrera. Por el año 2007 se me ocurrió crear un periódico digital especializado en deportes y ahí inició todo, jamás pensé en aquel entonces que me dedicaría a hacer esto por muchos años.

¿Qué significa para vos ser el primero en explorar el mercado del periodismo futbolístico digital?

Es gratificante cada vez que alguien me reconoce como un pionero en esto; sin embargo, todo nació a partir de llenar un vacío y una necesidad de la gente por querer informarse al momento, en 2008 fundé mi primer proyecto digital que aún existe. Ya no estoy involucrado en lo absoluto. Asimismo, he apoyado al nacimiento y crecimiento de al menos otros cinco medios digitales que no precisamente la mayoría tienen que ver con el ámbito deportivo, como desarrollador, aportador de ideas o simplemente apoyo con la poca experiencia y aprendizaje que he obtenido en el camino.

¿Cómo ha sido el crecimiento de la comunicación digital en el país?

Lento, aún nos falta evolucionar y aprender nuevas tendencias para informar, acá en Nicaragua la lista es inmensa de medios digitales, blogs y demás que inician con todas las fuerzas y que lamentablemente al pasar de los meses van perdiendo constancia en sus publicaciones, actualizaciones y van quedando como un simple recuerdo de lo que pudo ser en internet.

¿En qué momento fuiste convocado a trabajar con el Real Estelí?

Luego de estar siete años involucrado en mi primer medio digital especializado en futbol, tomé la difícil decisión de dejarlo por diferentes razones, fue duro. Luego de ahí no sabía si buscar un empleo de oficina o continuar emprendiendo. En ese momento, llegó alguien que se ha convertido en un mentor para mí, recibí una llamada de Helmuth Hurtado, gerente general del club, a quien le estaré agradecido de por vida por la oportunidad que me ha dado para trabajar en la mejor institución deportiva del país, el resto es historia. Hoy como empresa y marca estamos posicionados, siendo líderes en el sector, no hay en Nicaragua ni en Centroamérica un club deportivo con mejor gestión comunicacional como la tiene el Real Estelí FC.

¿Cómo inició el proceso de posicionamiento del club en redes sociales?

Desde mi primer día de trabajo, creamos una estrategia de comunicación que inició después del cambio de imagen y escudo del equipo, potenciamos hacia los aficionados el trabajo de cada una de las áreas de nuestra institución y no necesariamente del aspecto deportivo, por ejemplo, la gente que está detrás de la remodelación de nuestro estadio, nuevos sponsors oficiales, nuestras delegaciones deportivas que participan a nivel internacional, las capacitaciones que hacemos a nuestros entrenadores, nuestra tienda oficial, en fin, juntamos todo el trabajo realizado en cada una de estas áreas y lo convertimos en contenido para nuestros distintos canales sociales. Esto nos ha ayudado a ser una central de información que involucra periodistas internacionales, nacionales, futbolistas, dirigentes, patrocinadores y, por supuesto, aficionados.

¿Cuál es la fórmula del éxito que llevó a que el equipo fuera seleccionado en la región como el que tiene más interacción con sus seguidores?

Hay tres pilares fundamentales dentro de la comunicación digital en los cuales yo a título personal soy fiel creyente: el primero sin duda es la constancia, ser el primero en el timeline de tu seguidor es clave para lograr el éxito en tu contenido, cada red social ordena las publicaciones de forma diferente, conocer muy bien el comportamiento de estos algoritmos hace que sepás en qué momento del día hacer una publicación; sin embargo, dejar de hacerlo diario hace que el algoritmo entienda que no sos constante con tu contenido, por tanto tu nivel de respuesta siempre se mantendrá bajo.

El segundo aspecto que tomo muy en cuenta es estar un paso delante de tu competencia, semana a semana cada red social hace oficial una nueva actualización y siempre es importante leer la documentación para saber de qué nuevas herramientas disponés, por ejemplo, nosotros como Real Estelí FC somos los primeros y hasta el momento los únicos en publicar contenido en 360°, tanto fotos como videos. Tenemos nuestros propios marcos de perfil personalizados con la línea gráfica del club, aparte de tener todas nuestras cuentas verificadas todo el contenido y la interacción la generamos nosotros mismos, esto hace que nuestro engagement siempre se mantenga por encima de la media del resto en Centroamérica, por eso nos coronaron como líderes en el sector.

Por último, y creo que también ha sido clave para el éxito del Tren del Norte, es el lenguaje que usamos; ponemos mucho empeño en cuidar en cómo nos expresamos ante nuestra afición y público en general.

¿Qué metas tienen a corto y largo plazo en el tema de comunicación?

Para la temporada 2017-2018, ya hemos empezado con nuestra nueva campaña “Grande solo el tren”, que conmemora todos los logros que hemos obtenido a nivel internacional, tales como el club con mayor participación en Liga de Campeones, los únicos en participar en la CCL Scotiabank U13 por dos años consecutivos y muy recientemente ser los primeros en obtener nuestra licencia de clubes por parte de FIFA.

A lo largo del resto del año estaremos anunciando actualizaciones a nuestra app oficial, sitio web y alguna que otra sorpresa en redes sociales.