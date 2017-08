Ciberataques también se ven involucrados por impresoras

¿Qué pasa cuando se busca proteger valores intangibles de una empresa, como son los datos delicados, información estratégica, o bien la protección y confiabilidad de la red interna frente a ciberataques? Estos son temas que a fin de cuentas pueden convertirse en un enorme costo oculto para cualquier negocio.

HP ha puesto especial esfuerzo en desarrollar los equipos más seguros, al punto de que sus impresoras han sido catalogadas como las más seguras del mundo. La atención sobre la seguridad no es para menos: de acuerdo con el reconocido Instituto Ponemon, que analiza las tendencias de riesgo digital, un 60% de las compañías entrevistadas en su estudio “Insegurity of Network-Connected Printers” indicó que sus violaciones de seguridad involucraron impresoras.

A esto se suma que el 64% de los gerentes de IT afirman la posibilidad de que sus impresoras estén infectadas por Malware (“Annual Global IT Security Benchmark Tracking Study”) que de acuerdo con el estudio “Global cost of cyber crime study, 2015”, un costo promedio de delitos cibernéticos en multas, pérdidas de negocios, daño en la reputación y demandas colectivas, rondó los US$7.7 millones.

Para enfrentar esta situación, HP ha puesto su foco de atención en tres puntos de vulnerabilidad: los dispositivos, los datos y los documentos. El portafolio completo de HP en la categoría comercial (Pagewide, A3 y LaserJet) ofrece una combinación de recursos de seguridad que permite verificar la integridad hasta el BIOS, con incluso capacidades de autorreparación del dispositivo.

Mediante el HP Sure Start, estas impresoras validan la integridad del código del BIOS, por su parte, la tecnología Whitelisting garantiza que solamente el código auténtico, correcto y conocido de HP sea cargado en la memoria del equipo. Adicionalmente, el denominado Run-time intrusion detection permite observar anomalías durante las operaciones complejas de firmware y memoria.

En las impresoras HP, cada uno de estos recursos de seguridad reinician el equipo si es atacado y mediante el HP JetAdvantage Security Manager se evalúa automáticamente la falla y, si fuera necesario, recupera la configuración de seguridad del dispositivo para cumplir con políticas preestablecidas de la compañía.

Esta serie de mecanismos de seguridad hace de las impresoras HP las impresoras más seguras del mercado, garantizando que la seguridad de impresión no se limite a proteger la impresora, sino que resguarde toda la red con un servicio de detección de amenazas en tiempo real, la supervisión automatizada y la validación de software integrado, un servicio, hasta el momento, exclusivo de HP en el mercado.

Eficiencia y bajo costo

HP Inc. busca convertirse en el aliado de todo negocio que requiera imprimir como parte de sus procesos cotidianos; desde la escala de la impresión comercial, hasta pequeñas empresas que requieran eficiencia y seguridad a la hora de imprimir.

Pese a que en el mercado de la impresión HP ha venido reinventándose continuamente a lo largo de los años, dos hechos caracterizan un salto cualitativo en tiempos recientes. El primero fue la introducción de la tecnología PageWide que ha permitido a las impresoras HP llegar a velocidades de inyección de tinta nunca antes vistas, a un precio de mercado 40% más bajo, al punto de dar a los clientes la posibilidad de imprimir a color casi al precio de una impresión en blanco y negro.

La otra innovación fue el desarrollo de una plataforma de máquinas tanto para la impresión en inyección de tinta como en el formato A3, o doble carta. La introducción de este último formato ha permitido a HP entrar a competir en un mercado mundial cercano a los 55 billones de dólares.

“Dentro de la tecnología A3, por ejemplo, se introdujeron máquinas que pretenden ser disruptivas de este mercado, esto debido a que los equipos convencionales para este formato requieren gran intervención, hay muchas personas brindando mantenimiento y además necesitan que se le cambien una gran cantidad de partes anualmente. Las impresoras que introducimos en HP apuntan a tener menos del 50% de intervención del estándar habitual en máquinas de este formato, lo cual, implicaría un costo real muy por debajo de los competidores, explicó Patrick Taylor, Business Developer, OPS para HP Inc.

Otro ejemplo, en la categoría de impresoras multifuncionales, son las nuevas HP LaserJet Enterprise Serie 600, que han demostrado innovaciones que se reflejan claramente en la reducción de costos de impresión. Todas las impresoras Serie 600 están especialmente diseñadas para ayudar a los usuarios a ahorrar dinero gracias a la composición química del tóner que integra la tecnología JetIntelligence, la cual cuenta con un sistema de detección antifraude y permite incrementar la calidad de impresión e imprimir con el menor desperdicio posible. Al mismo tiempo, estas impresoras pueden ayudar a reducir la huella de carbono de la empresa y aumentar la eficiencia en el consumo de energía con funcionalidades de ahorro de energía. Por ejemplo, estos dispositivos pueden “despertar” del modo de “sueño” para ponerse en modo de desempeño total en tan solo 9 segundos.