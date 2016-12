"El esgrima es un arte”

Kevin Steven López González, un chavalo de 17 años, practica esgrima, un deporte de agilidad, velocidad, coordinación e inteligencia. López divide su tiempo entre su carrera y sus prácticas.

Por tercer año consecutivo ha ganado mejor atleta en la disciplina esgrima y sueña con una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y Panamericanos.

¿Qué es el esgrima para vos?

Más que un deporte. Para mí la esgrima es un arte, es una pasión, es parte de mi vida.

¿Desde cuándo practicás esgrima?

Lo practico desde los 10 años.

¿Cómo inició la pasión por practicar este deporte?

Desde los siete años iba a los entrenamientos, ya que mi papá es el entrenador y me comenzó a gustar por el hecho de que no es muy común, lo elegante del traje y el respeto que se les enseña.

¿Cuál es tu plan de entrenamiento?

Entreno por las tardes, luego de la universidad, desde las cuatro de la tarde, hasta las siete de la noche, y cuando son periodos de competencia, entreno dos sesiones, una a las cinco de la mañana y otra a las 6:30.

¿Cuándo no entrenás a qué te dedicas?

A estudiar. Me sobra poco tiempo para hacer otras cosas.

¿En qué te ayuda el esgrima?

La esgrima me ha ayudado en la disciplina, de igual manera me ha enseñado el respeto a las demás personas y sobre todo me ayuda a tener seguridad en mí mismo.

¿En qué torneos has participado?

Centroamericanos: Cadetes juveniles y mayores. Mundiales: en Bulgaria y Francia. Juegos escolares en México. Panamericanos: categoría mayor en Panamá, campeonatos centroamericanos y del Caribe, Copas del Mundo Espada, Copa del Mundo Florete, Panamericanos en Costa Rica.

¿Qué logros has tenido?

Este es mi tercer año consecutivo como mejor atleta de esgrima, que me lo otorgó la Federación de Esgrima, además, la rectora Ramona Rodríguez Pérez, de la UNAN-Managua, y el secretario general, Luis Alfredo Lobato Blanco, me otorgaron un diploma por haber alcanzado las más altas metas de excelencia en el campo deportivo, en la especialidad de la esgrima en el ámbito centroamericano. Y es el segundo año que participo en la gala olímpica.

¿Qué proyectos futuros tenés?

Darle a mi país la medalla de oro en los próximos Juegos Centroamericanos, también darles otra medalla panamericana y sobre todo estar en un nivel más alto.