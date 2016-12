Despedí el año con colores neon

“La casa de la música electrónica”, Weekend Beach Club Granada, celebra el Año Nuevo a lo grande el próximo 31 de diciembre con la fiesta Ibiza Neón Night. Kener Carrero, responsable de mercadeo del local, dijo que este evento tendrá sorpresas de locura, ya que será la última fiesta que realicen, pues traen muchas cosas nuevas para los amantes de la electrónica.

“Ibiza Neón Night” contará con la música de Party Station, Dj Mansell, y desde Ibiza el DJ Not Yet Invented. “Para todos los asistentes a esta espectacular fiesta, los invitamos que lleguen de blanco para el festival de pintura de neón y apreciar los fuegos artificiales para recibir el 2017. Esta es la despedida de WBC, así que no se lo pueden perder”, dijo Carrero. Los costos para esta fiesta son: 8 dólares generales y 15 VIP.

Cuatro años de buena fiesta

Este sitio, ubicado en el Centro Turístico de Granada, nació hace cuatro años para llevar lo mejor de la música electrónica. Durante sus eventos ha invitado al país a los personajes del famoso programa Acapulco Shore, de MTV, la DJ estadounidense Jack Novak, la DJ y productora de Ucrania, Juicy M; asimismo, el DJ estadounidense Andres Fresko, el DJ holandés Sander Van Doorn, DJ Bartoz Brenes y muchos más.

