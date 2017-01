9 lugares que debes de visitar en Jinotepe

Restaurantes con gastronomía mexicana, japonesa, americana y una mezcla de sabores peculiares con ingredientes cien por ciento naturales. Además de bares, buen ambiente y cervezas artesanales nicaragüenses. Todo esto encontrás en Jinotepe, una ciudad del departamento de Carazo, que está a 45 kilómetros de la capital. Un pueblo con un clima divino que te encantará visitar.

1 Juancho’s Tavern

La taberna de Juancho está ubicada en una de las calles más céntricas de la ciudad. Un bar con excelente ambiente; acogedor, agradable y confortable donde podés ir a relajarte y disfrutar de la compañía de tus amigos, rodeado de buena música, pero sobre todo, de cervezas bien frías y los mejores tragos nacionales e internacionales. Ubicación: De Banpro una cuadra al sur, media cuadra al oeste.

2 Taco a Taco

Taco a Taco nació hace 20 años, y se ha convertido desde entonces en un establecimiento referente de la ciudad por su excelente sabor y atención no solo con la visión local, sino también con una proyección nacional e incluso internacional como atestiguan las paredes del lugar, las cuales han sido firmadas por visitantes satisfechos de varios lugares de Norteamérica, Centroamérica y más allá. El menú contiene 25 platos siendo los más solicitados los deliciosos taquitos al pastor y los famosos chilaquiles. Ubicación: frente al parque Los Chocoyitos.

3 Bistro

Tapas Bar El Bistro, ofrece el mejor de los mejores ambientes de Carazo. Es un establecimiento pequeño, pero acogedor y amigable, donde podrás disfrutar de un exquisito menú que varía de alitas picantes y barbacoas, pasta, pescados y carpaccio de productos frescos y seleccionados a diario. Excelente servicio y variedad de tragos, realmente tienen un menú exquisito y variado.

4 Hot Box

¿Querés disfrutar de un ambiente relajado y exclusivo en el fresco clima jinotepino? Entonces no dejés de visitar HotBox y descubrir sus deliciosos platillos, preparados con los mejores ingredientes, así como de licores nacionales y extranjeros. Probá las famosas hamburguesas gourmet, o el colosal Chivito. Precio, calidad y excelente ambiente en un solo lugar. Con delivery en todo Carazo.

5 Maki Maki

Cuando te dicen que no es sushi es maki maki, es por el simple hecho que sushi sirven en cualquier lugar, pero en este sitio disfrutarás de algo diferente, todas sus ideas en un mismo menú y restaurante. Ambiente, atención, comida, frescura, precio, calidad. ¿La escapada del finde o de la semana? Salir de la rutina es fácil con Maki Maki. #NoEsSushiEsMakiMaki

6 Copas Bar&Lounge

Copas, se caracteriza por ser un bar único, cuenta con 4 áreas: barra, patio, pista de baile y terraza. Aquí pueden disfrutar de conciertos de bandas nacionales e internacionales, así como los mejores Dj del país. Atienden de miércoles a domingo con horarios de 5:00 p.m. a 2:00 a.m., ofrecemos licor nacional y extranjero y cuentan con un servicio de cocina variado y un personal altamente calificado para atender a los clientes.

7 Café París

Tu visita a Jinotepe no estará completa si no has disfrutado de la deliciosa gastronomía y variedad de café que ofrece Café París. Ubicado en el centro de la ciudad, diseñado con espacios para disfrutar de cálidos momentos entre amigos y familiares. Si sos amante de un buen café, aquí lo podrás disfrutar junto con un delicioso postre y si el apetito llama podrás degustar de un exquisito New York steak. Los fines de semana desde temprano podés degustar de sus deliciosos desayunos típicos acompañados de una buena taza de café. Ubicación: Contiguo a Banpro costado sur.

8 Mamma Yamna El Chante

El Chante es un espacio alternativo que busca unir la pasión por la cocina y la nutrición con ingredientes locales de la más alta calidad. El Chante es música, es arte, es color. Aquí hay feeling, calor y sabor. Promueven a los artesanos locales dándoles un espacio para exponer sus creaciones. Crepas, Ensaladas, Postres, Batidos, Superfoods, Spreads, Cerveza Artesanal, Sangría, Café, Té y juegos de mesas para disfrutar con tus amigos.

9 Iguana Beer

Iguana es un bar donde podés compartir entre amigos. Los propietarios se sienten orgullosos de ofrecer "las mejores alitas" en diferentes sabores y los famosos nachos. El menú es completo en platos para compartir y bebidas para satisfacer los más exigentes gustos. El establecimiento cuenta con un ambiente sport y muchas pantallas.