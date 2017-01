Los Reyes Magos traen rock

Martha Vaughan, la diva nicaragüense del rock conocida por su larga trayectoria musical y su pasión por el género del rock, y Larry Emerson son dos de los artistas que celebrarán la bienvenida del 2017 con un concierto con buena vibra. Estas estrellas de dos diferentes generaciones unen sus voces para brindarle al público una noche llena de alegría y con mensajes provechosos para que inicien su año con energías positivas.

En el evento se interpretará a grandes de la música rock entre ellos The Doors, The Beatles, The Rolling Stones, Janis Joplin, Creedence Clearwater Revival, Tina Turner, Joan Jett y entre otros.

“El concierto será grandioso y está enfocado en brindar felicidad a los asistentes, además se promete algo nuevo y refrescante” aseguró Martha Vaughan.

Es la primera vez que Martha Vaughan y Larry Emerson se unen en un concierto. “Somos de diferentes generaciones, pero tenemos la misma pasión por el rock” agregó Vaughan.

Sobre los artistas

Martha Vaughan es una cantante nicaragüense que inició su trayectoria artística en 1974, además de cantar, Martha ejecuta dos tipos de instrumentos, la guitarra y la flauta traversa, ella realizó sus estudios de canto en la escuela de música, “toda mi vida es dedicada a la música”, cuenta.

Para Vaughan, el rock es una forma de expresión que utiliza para llevar mensajes de alegrías y de buenos sentimientos.

En este año, Vaughan lanza un nuevo disco titulado “Enciéndeme la Vida” que cuenta con 8 temas musicales de rock nica, además se dispone para este nuevo año realizar más conciertos y giras.

Larry Emerson es guitarrista y vocal de la banda The Persuassion con una amplia trayectoria nacional y se caracteriza por interpretar los clásicos de los 90 del rock en español.

Emerson inició a tocar en 1998 y formó la banda Petit ball gris, pero luego creó su nuevo proyecto denominado The Persuassion el cual se especializa en covers de todas las épocas del rock, tanto en inglés como español. The Persuassion está conformada por Luis Ocampo, en batería; Orlando Morales, en bajo y Larry emerson en guitarra y voz. Según Emerson sus influencias van desde Jimmi Hendrix hasta Soda Stereo pasando por The Beatles.

El concierto, denominado “Los Reyes Magos del Rock” será este viernes en Ruta Maya (estatua de Montoya 200 mts este), a partir de las ocho de la noche, con un costo general de 130 córdobas.