¿Quién es Parido Nicaragua?

Cairo Guadamuz cursa segundo año de Marketing y Publicidad en la UCC, y tiene 17 años. Este jovencito es más conocido en el mundo de las redes sociales como “Parido Nicaragua”, él se describe como un chavalo normal, pero con 34 mil seguidores. Poco se iba a imaginar que la cuenta que creó en 2013, con fines empresariales, iba a revolucionar la historia de Twitter en Nicaragua, y posicionarse como uno de los personajes más icónicos de la red nica. La historia va más o menos así:

¿Cómo nació la idea de Parido Nicaragua?

La idea inicial era que fuera de alguien “parido, salido” de esta tierra, haciendo alusión a la identidad. Inicié en diciembre de 2013, con fines empresariales y quise hacerlo un blog noticioso para destronar a “Bacanalnica”.

¿Cómo fueron sus inicios?

La cuenta de Parido inició como entretenimiento, chistes y sátira, y se expandió rápido llegando a lo viral, me logré conectar con la gente. En seis meses llegué a los seis mil seguidores y el hito es que llegué a muchísimas personas de una manera no personal, la gente no sabía quién era, fue hasta en 2015 que ya lo hice personal con mis propias fotos y publicaciones. Logré conectar con la gente con “Parido”, es una de esas bonitas casualidades de la vida.

¿Cómo te describirías?

Soy una persona con muchos seguidores, que quiere llegar a la gente de alguna manera y al final del día transmitirles algo positivo. Este mensaje es de patriotismo, valorar al prójimo nicaragüense, el compañerismo, la solidaridad y la igualdad. Aunque al inicio, todo era chistes y me enfocaba en lo hilarante, ahora he tratado de eliminar la agresividad y digo: si tenés un tipo de ideología, eso está bien.

¿Te considerás alguien influyente?

Considero que tengo cierta influencia digital, mi fuerte está ahí solamente. Nunca me he considerado una celebridad. Soy más bien un punto de referencia.

¿Tenés algún hobbie?

La fotografía amateur. Me gusta fotografiar paisajes y objetos, pero así más a un nivel de instagram, de hecho hace algunos meses hice un proyecto en el que los usuarios me enviaban sus fotos de paisajes y estoy trabajando en reactivar ese proyecto digital.

¿Por qué escogiste Twitter para proyectarte?

Ah, porque ahí está la controversia, la interacción es más rápida, es la red predilecta para llegar instantáneamente a las personas que querés llegar, quienes no les interesa simplemente me ignoran. A diferencia de Facebook, ahí todo se vuelve polémico.

¿Cómo te ves en cinco años?

Como Parido, la verdad ya he superado mis expectativas, me seguirán reconociendo por ese nombre en las calles, en mi trabajo, en todos lados. Quiero seguir siendo natural y seguir compartiendo con mis seguidores, pero sin dejar la vida en eso, que las cosas crezcan de manera orgánica.

¿Qué proyectos tenés para este año?

Terminar de lanzar el proyecto de fotografía, hacer una galería web que sea una referencia en el país, siempre será Parido Nicaragua porque es algo que salió de aquí, ahí podrán publicar sus fotos originales, y quienes estén fuera y visiten el sitio puedan dirigirse a sus cuentas personales.

Ahí podrán ir guardando sus fotos y compartirlas con todos. Espero presentarles los resultados para diciembre de este año.