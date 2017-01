Marimbista de corazón

Desde hace cinco años y medio, Veira ha dedicado su tiempo y esfuerzo para dejarlo todo en el escenario, su fiel compañera, la marimba, le ha acompañado desde que inició como artista de la Escuela de marimba y guitarra Flavio Galo, en donde ahora comparte su conocimiento musical con los nuevos alumnos de la institución. Actualmente, estudia Comunicación Social en la Universidad Centroamericana y labora como presentadora de un canal de televisión, y aún aparta tiempo para deleitar a su público con los sones nicaragüenses.

¿Qué significa la música en tu vida?

La música lo es todo para mí, es una de mis prioridades, no me imagino lo que sería de mi vida sin la música. Nunca se deja de aprender, siempre hay algo nuevo. Siempre se descubre una sensación nueva y cuando estoy tocando me siento feliz, emocionada y con paz interior.

¿Cuáles han sido los momentos más difíciles en tu carrera como marimbista?

Los momentos más difíciles como marimbista son cuando no estoy bien emocionalmente y tengo que subir al escenario y transmitir alegría a la gente, porque ese es el objetivo principal de un músico. Es difícil cuando vos no estás bien y querés transmitir alegría a los demás.

¿Qué logros has alcanzado desde que iniciaste a tocar la marimba?

En 2013 gané el primer lugar de ejecución instrumental juvenil en Talentos Movistar, pero para mí, lo más bonito es cuando las personas quedan satisfechas y disfrutan del trabajo que realizaste, porque más que un trabajo es una pasión realmente. Ahí ves lo bonito, cuando ya ves el resultado en la gente.

¿Cómo dividís tu tiempo entre tu carrera musical y tus estudios?

Es difícil porque ninguna de las dos profesiones tiene un horario establecido, al igual que puede salir un toque en la mañana también puede salir una noticia por la noche y viceversa. Todavía me cuesta organizar esas dos cosas, me cuesta bastante. Gracias a Dios ambas me han ayudado a obtener paciencia y a dejar los nervios.

¿Qué planes tenés actualmente en ambas facetas de tu vida?

Con la carrera, me gusta muchísimo lo que es producción audiovisual hasta el momento, me encanta, me fascina, en eso quiero especializarme. Como marimbista, pues ahora llevo más a mi hermano, Francisco Bárcenas y a Keyvin Moreno, un compañero de la escuela de música, cuando voy a mis toques. Planeamos consolidarnos como agrupación, amenizamos todo tipo de fiestas.

