Fin de semana de tributo a leyendas en Chill Out

Chill Out Lounge presentará tres días de homenaje a grandes leyendas musicales este fin de semana, con artistas nacionales de larga trayectoria. Con el mejor ambiente nocturno, en ambas plantas del edificio, Chill Out se caracteriza por estos conciertos, ideales para los fanáticos de la música en vivo que quieren un “break” del ajetreo de la semana. Arrancando hoy con una noche acústica en el segundo piso, en homenaje a la música de trova con los artistas José Ortiz y los de la agrupación Ermaché, a partir de las 9:00 p.m., con un cover de C$50.

Además, en celebración del cumpleaños de Ricardo Arjona, se le rendirá tributo en el nuevo primer piso del local a las 9:00 p.m.; el costo es de C$100.

Mañana los asistentes tendrán opciones para escoger; en el primer piso estarán Eduardo Martinica, Rubén Emilio, Alfonso Narváez y Giovany Llanes a partir de las 9:00 p.m., en un tributo al exponente cubano Silvio Rodríguez. La admisión costará C$100. Mientras tanto, en el segundo piso The Persuassions estará junto a Jairo Blanco y Asdrubal Castillo en el espectacular homenaje a Guns N’ Roses y Aerosmith, haciendo resonar los mejores éxitos de rock de las bandas, iniciando a las 9:00 p.m.; el cover es de C$100.

Por si fuera poco, el sábado los homenajeados serán The Doors y Pink Floyd a cargo de la banda The Persuassions, la admisión será de C$100 e iniciará a las 9:00 p.m. Para cerrar con broche de oro, Marbelly Blandón y Edgard Aguilar traerán a escena los éxitos de The Beatles a las 9:00 p.m.; la entrada costará C$100. Las reservaciones gratuitas se pueden hacer al número 86986546.