Day off, la nueva propuesta nica en música

Un grupo de amigos se reunieron el 1 de mayo de 2015 en Managua para disfrutar de la música de sin saber que ese día conformarían la banda Day Off, la actual propuesta que está sonando en las radios.

Su género es el pop punk y han hecho covers de Blink 182, banda de la cual han obtenido influencia, pero sienten que su sonido se ha transformado para tener un producto diferente y original. “Tocamos una mezcla fresca e innovadora de pop punk y algo un poco más rudo, el easycore. Proponemos renovar el punk nica promoviendo hermandad musical entre las bandas y la escena”, dice Donald Donald McRea, bajista de la banda.

Además de tocar rolas de bandas de prestigio internacional como Sum 41, A day to remember, entre otras, estos chavalos tienen un par de temas propios, el más reciente “Black and Red doesn't suit me quite well’, que “hablan de temáticas diversas en las que los nicaragüenses vivimos, desde amistad hasta problemas sociales, siendo esa voz que cuesta mucho ser escuchada por el mundo”, añade McRea.

Proyectos

Para este año los planes de los integrantes de la banda (Brupink Flores (vocalista), Tino Tablada (guitarra), Kevin Salgado (batería) y McRea), son grabar un EP y tocar en eventos a nivel nacional. Asimismo seguir en las listas de las bandas nacionales más sonadas; actualmente se ubican en el puesto nueve de Rock FM.

Sobre la aceptación del público, McRea dice que ha sido positiva. “Hemos sido bien recibidos por el público nica, porque descargamos esa energía nueva que la juventud necesita expresar, manteniendo relaciones de humildad con la gente”, menciona.

¡Tomen nota!

Day Off se estará presentando el próximo 28 de enero en el bar WTF (What the Funk), que está ubicado de la Casa del Café de Altamira, 1 cuadra al norte. La entrada es gratis e inicia a las 8:00 p. m.