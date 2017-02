Mokuanes: 49 años de éxito

Don Fidencio Escoto, a sus 69 años, se da el lujo de poder contar la historia del grupo musical más longevo y exitoso en nuestro país, ese que soñó y fundó cuando era apenas un joven de 18 años y se desempeñaba como maestro de música.

A pesar de que hace 10 años se apartó de los escenarios, porque cambió la música para ser evangelizador como Testigo de Jehová, accedió a compartir con El Nuevo Diario cómo nació el embrujo musical de Nicaragua, Los Mokuanes.

“Hubo un boom en Nicaragua de la música en el 65-70, los grupos no se hacían por negocio, sino porque los jóvenes queríamos darnos a conocer. En todo el país nacieron diferentes conjuntos, pero a mis 18 años tuve una visión como joven emprendedor sin pensar hasta dónde podría llegar. Era profesor de música y me junté con Leonel Castillo y entre los dos empezamos a planear. Buscamos a otros dos muchachos y nos pusimos a practicar, pensamos que podíamos empezar a tocar. Me enjarané con el salario para empezar y aquí está el grupo, 49 años después”, manifestó Escoto.

Con orgullo anotó que Los Mokuanes es el único grupo longevo que se ha mantenido exitosamente, “lo digo sin querer, es un elogio porque el mérito no es solo mío, invertimos tiempo, dinero y amor para llegar a donde está”.

Asimismo, señaló que aún cuando no habían grabado era exitoso, siempre estaban ocupados, nunca tocaban menos de tres veces por semana.

“No había facilidades para grabar, había rechazo al músico de provincia. El primer éxito fue de mi autoría, se llama "Tú eres mi destino", siguió "Mi mundo, mi cielo, mi luz", "esas canciones nos llevaron a movernos fuera de Estelí.

Queríamos poner un granito de arena con nuestro talento”, relató.

Además, apuntó que Los Mokuanes es el grupo nicaragüense con mayor cantidad de temas originales, tienen grabados 80, aproximadamente.

“Hemos hecho la diferencia. Mientras los grupos del momento tenían nombre en inglés, nosotros usamos uno autóctono. Además fuimos los primeros en anunciar las fiestas con un póster, recuerdo que lo fui a hacer a Costa Rica.

Yo diseñé el primer contrato porque conocía las condiciones en la que trabaja un músico, un abogado puede poner muchas condiciones, pero en realidad no conoce este mundo”, recuerda el señor Escoto.

El pilar fundacional de Los Mokuanes reconoce que tuvo apoyo, “no ayuda, sino pilares fundamentales para la permanencia del grupo, personas que han estado constante, entre ellos mi hermano Javier, que estuvo conmigo y sigue trabajando con mi hijo Fidencio, también Onel Pineda, es como un hermano y cuando cambió el perfil del grupo empezó el relevo generacional, en ese entonces mi hijo tenía 17 años y empezó a tomar parte en la toma de decisiones.

“Llegó Holbein Sandino como un hijo de crianza, lo recibí de 14 años para que lo hiciera un artista, así me lo dijo su papá. Yo me encargaba hasta de sus clases y resultó un verdadero diamante, es un hombre con gran talento”, reconoció.

Por otro lado, comentó que la primera canción la grabaron en casete, en El Salvador y recuerda que fue en 1997, con “Tu perdón”, un tema que escribió su hermano y que cuenta con los arreglos de Sandino.

Con esta canción los contratos empezaron a llegar como lluvia y empieza una nueva etapa que considero no definitiva, hoy es mi hijo el que lleva las riendas y ahora está con mi nieto, enseñándole cómo se trabaja”, apuntó don Fidencio, que en sus tiempos tocaba acordeón, órgano y guitarra.

Don Fidencio manifiesta que Los Mokuanes fue pionero en hacer que los set de los conjuntos tuvieran más canciones, también empezaron con las fiestas por entradas y no por contrato, sin olvidar que fueron los primeros en usar tres uniformes por fiesta.

“Fuimos el primer grupo en hacer el viaje por tierra a Estados Unidos. Ahora serán el primer grupo musical bailable que va para España, es un riesgo por los gastos que implica y lo complicado que es manejar un grupo. Desde hace diez años Fidencito es el dueño, yo llevo una vida más pausada y ahora mi nieto está aprendiendo, tendrán que llorar y sufrir, pero así es esto”, acotó.

No menos importante es que estuvieron a un paso de firmar con Universal Music por el éxito de “El pellejito” y “El chikichiki”, pero fueron víctimas de una mala pasada letra por un hondureño.

Gira

Para celebrar sus 49 años, Fidencio Escoto Jr. va con la nueva generación de Los Mokuanes hacia Estados Unidos y España.

Miami y Atlanta, Nueva Orleans y Houston son las ciudades donde se presentarán en Estados Unidos, donde compartirán escenario en algunas presentaciones con Jr., en España también visitarán varias ciudades.