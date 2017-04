“El amor se acaba”, un tributo de Nieves Martínez a José José

Este sábado el escenario de Ruta Maya se engalanará con el homenaje que realizará Nieves Martínez al “Príncipe de la Canción” José José. Será una noche llena de poesía musicalizada en la que en compañía de su excelente orquesta tributo interpretará los grandes éxitos como “Si me dejas ahora”, “Almohada”, “Lo pasado ha pasado”, “Gavilán o Paloma”, “Lo que no fue no será”, “Volcán”, “El Triste”, “La Nave del Olvido”, “El amor acaba”, “Quiero perderme contigo”, “Voy a llenarte toda”, “He renunciado a ti”, “O tú o yo”, “Preso” y muchos temas más.

Este concierto es en honor a los cincuenta años de carrera musical, interpretación y estilo que el artista mexicano ha influido sobre numerosos artistas del ámbito mundial.

José José

Nacido en una familia de músicos, José José comenzó su carrera tocando la guitarra y cantando en serenatas durante la adolescencia. Más tarde, se unió a un trío de jazz y bossa nova en el que cantaba y tocaba el bajo y contrabajo.

José José ha vendido más de 120 millones de discos lo que lo convierte en uno de los cantantes latinoamericanos más exitosos de la historia. Recibió varias nominaciones al Grammy y numerosos reconocimientos a nivel mundial. Ha llenado recintos como el Madison Square Garden, Radio City Music Hall, Las Dunas, el Auditorio Nacional, entre otros. Su música ha llegado a países no hispanoparlantes como Arabia Saudita, Japón, Israel, Egipto y Rusia. También ha forjado una carrera como actor, pues protagonizó películas como Gavilán o Paloma, Sabor a mí y Perdóname todo, y en telenovelas como La fea más bella. José José ha sufrido varios problemas de salud durante toda su carrera, debido a esos problemas, aparece constantemente en los medios de comunicación. En 1972, sufrió de un caso grave de neumonía, y su diafragma torácico sufrió una parálisis, la enfermedad casi deteriora por completo su voz, su carrera y su vida.

Tome Nota

El concierto-homenaje se realizará el sábado 29 de abril a partir de las 8:00 de la noche. La entrada tendrá un costo de 120 córdobas.