Un nica pilas puestas en Estados Unidos

Marvin Gómez Cruz es un joven nicaragüense que reside en Estados Unidos, donde está emprendiendo gracias a la pasión que siente por sus raíces.

Él nació en Matagalpa, sin embargo, cuando tenía cinco años emigró a Los Ángeles con su mamá. Al cumplir 10 le enviaron de regreso a Nicaragua, un hecho que considera trascendental porque asegura que le permitió conocer más de la cultura nicaragüense, por ello lo valora como un aprendizaje que asegura lo marcó como persona.

“Aunque solo viví tres años más en Nicaragua, eso me permitió sentirme orgulloso de mis raíces porque realmente conocí las costumbre de aquí. Cuando me preguntaban de dónde era me daba orgullo decir que nica”, señaló.

Hace un año ese aprendizaje empezó a convertirlo en emprendimiento sin quererlo, pues le empezó a dar vuelta en la cabeza la idea de querer lucir accesorios que resaltaran su identidad nicaragüense. En esa búsqueda encontró a algunos amigos que trabajan confeccionando gorras y le pidieron que llevara bocetos de sus ideas.

Así su historia comenzó con una gorra en la que puso un logo de cuero, en el que impregnó el escudo de la República de Nicaragua. Esta gorra fue pensada solo para su uso personal, pero al vérsela la gente empezó a preguntarle dónde la compró y les aclaró que no estaba de venta.

Sin embargo, viendo el interés que había despertado en quienes se la veían puesta, advirtió de que era una oportunidad de negocio y aprovechó para hacer unas cuantas.

“Me dije ‘haré más cosas’ y empecé con diversos estilos, mis amigos dijeron que había que pensar en una marca, me puse a meditar en que el área de mi país es el código 505, así que decidí que fuera Nica 505 Gear, compré mi nombre y así empecé mi marca para abrir cuentas en Facebook, Instagram y poco a poco empecé a meter más y más mercadería”, refirió Gómez Cruz.

Asimismo, el joven emprendedor asegura que Nica 505 Gear es una forma de hacer productos para unir a los nicas en Estados Unidos, porque asegura que allá viven muy separados.

“En Los Ángeles somos muchos los nicas, pero no somos unidos, así que no nos vemos como se visibilizan los grupos de otros países”, apuntó.

A partir de ese momento, asegura le ha ido bien en el negocio, porque son muchos nicas los que le han ido conociendo y han adquirido sus productos.

Afirma que su estilo es particular porque no es solo diseño lo que implica, sino que apuesta por la calidad y sobre todo por la innovación.

“Quiero algo que valga la pena vender, con buenos materiales, que tenga calidad. Comencé con gorras, estoy haciendo lentes con patas de bambú en las que impregnamos diseños como guardabarrancos, las flores de sacuanjoche, los volcanes. También estoy empezando a hacer camisas que no llevan calcomanías sino que recurro a una técnica que el material está impregnada en la propia tela”, recalcó.

Y si los zapatos son tu pasión esto te va a interesar: Nica 505 Gear está trabajando con zapatos Vans para hacer calzado personalizado. Esta es su idea original, ya tienen una muestra y está preparado para entrar en el mercado.