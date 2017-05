Doná un libro en los jueves de arte de El Búnker

La cuarta edición de First Thursday’s - A night for the arts en El Búnker se realizará esta noche y contará con la participación de Gabriela Galeano y María Delgado, dos artistas dedicadas a la técnica del collage.

Dj Totem estará tocando y exponiendo sus obras digitales. Para esta edición participa también Por la boca muere el pez, una tienda de ropa vintage/ropa de segunda mano que se vende por medio de showrooms o pop up shows, cada prenda es seleccionada, lavada y tratada con el máximo cariño y vendida a precios razonables.

First Thursday’s - A night for the arts, es un evento dedicado a las artes que consiste en invitar a artistas de todos los medios a exponer y vender sus trabajos. Este evento se lleva a cabo los primeros jueves de cada mes. ‘‘Hemos invitado a varios artistas nicaragüenses como Noel Portocarrero a cargo de la música, Héctor Saavedra con ilustración, Simer Logik Art tatuando en vivo, Sid Hart exponiendo y cantando junto a Alejandro Vega, entre otros’’, explica Grethel Halftermeyer, del equipo de Pachamama Managua y El Búnker.

A partir de este evento, Pachamama Managua formará parte de Barriotecas, como uno de los puntos para recolectar libros. Barriotecas es una iniciativa que busca crear bibliotecas en comunidades rurales. Los asistentes al First Thursday’s - A night for the arts podrán llevar libros usados o nuevos para donarlos. ‘‘Nuestra visión es que cada vez se hagan eventos artísticos en Pachamama Managua, y que todos estos artistas tengan un espacio creativo en donde exponer y vender sus obras junto a buena música, buena comida y amigos’’, dijo Halftermeyer.